Ena žlahtna štorija se vrača - oglejte si ponovitev prve sezone!

Tipična slovenska romantična komedija je preplet zgodb in usod ljudi, pri kateri zaradi dogodkov na njihovi življenjski poti na plano privrejo vsa slovenska čustva. V vasi Štorije Berto Špacapan prideluje najbolše vino, v zgodbo pa vstopimo v trenutku, ko Bertu umre žena Tonka. Med štirimi hčerami in štirimi potencialnimi zeti mora Berto izbrati primernega naslednika, ki bo varno peljal posestvo s tristoletno tradicijo naprej.

A v zgodbo se vplete skrivnostna oporoka umrle Tonke, ki jo prinese lokalni župnik Bonifacij. V oporoki jasno piše, da mora Berto v enem letu postoriti marsikaj, tudi omožiti svoje hčere in eni od njih zapustiti posestvo. Če mu ne uspe, bodo Špacapanovi izgubili posestvo. In napeta tekma, vojna čustev, pohlepa in tekmovalnosti se v najbolj smešni štoriji začne ...

Prvo sezono Ene žlahtne štorije lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri.

