Padec s konja je bil za zvezdnika skoraj usoden #video

Filmski zvezdnik je želel sam posneti čim več kaskaderskih prizorov v filmu, kar pa ga je skoraj drago stalo. Med snemanjem prizora, v katerem sta skupaj s soigralcem Armiejem Hammerjem galopirala na konjih, je sedlo nesrečno zdrsnilo, zaradi česar je Depp izgubil ravnotežje, konj pa ga je skoraj pomendral.

Posnetek padca Johnnya Deppa s konja:

"Konje smo tisti dan precej gnali. Večkrat smo poskusili in vse je potekalo brez težav, dokler nismo prilagodili steze, da bi se še bolj približali avtomobilu s kamero. Konj je takrat nepričakovano preskočil oviro, sedlo pa je zdrsnilo v levo. Nisem imel pravega sedla, ker smo želeli ustvariti vtis, da jaham brez. Padec sem želel preprečiti tako, da sem se prijel za konjevo grivo," je dogodek opisal igralec.

Johnny Depp in Armie Hammer v filmu Osamljeni jezdec "Z vso močjo sem se držal in se poskušal spraviti nazaj na konja. A v določenem trenutku se je bilo treba odločiti, ali se spustim in padem po tleh ali pa čakam, da me konj potepta. Odločil sem se spustiti, pristal sem na hrbtu in precej močno udaril ob tla. Edina stvar, ki me je rešila, je bil konjev nagon, da dvigne sprednje noge in skoči čez mene. V nasprotnem primeru bi dobil hud udarec naravnost v glavo," je še povedal zvezdnik.

Na srečo se je za zvezdnika vse skupaj končalo le z nekaj manjšimi odrgninami.

