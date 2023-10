Nezgoda na snemanju poskrbela za enega najboljših prizorov v filmu #video

V filmu 1917 poddesetnik Scofield teče po jarku, da bi posredoval pomembno sporočilo. Čeprav je videti, kot da je George MacKay prizor izvedel brezhibno, sta se med snemanjem prizora zgodili dve nepredvideni nezgodi. Tudi zaradi tega je ta prizor postal eden najboljših v filmu.

Nepozaben prizor iz filma 1917:

Film 1917 je zmontiran tako, da je videti, kot da je sestavljen iz enega samega kadra. Zato so režiser Mendes, igralska zasedba in ekipa potrebovali obsežne predpriprave na snemanje in dolge ure vaj. Vsaka napaka je namreč zahtevala veliko časa, da so prizor lahko ponovno začeli snemati.

To je veljalo tudi za omenjeni prizor, ki so ga snemali ob zaključku snemanja filma. "Vedeli smo, da imamo samo štiri ali pet poskusov," je dejal glavni igralec George MacKay. "Vse eksplozije so bile resnične in trajalo je pet ur, da smo ponastavili dinamit za vsak posnetek."

Foto: promocijsko gradivo

Prizor je zahteval tudi zapleteno koreografijo v zakulisju. Kamero je bilo med snemanjem prizora treba prenesti z velikega žerjava na premikajoče se vozilo. In člani snemalne ekipe so bili oblečeni v vojake, saj se jih je videlo v prizoru.

Foto: promocijsko gradivo

Prvi posnetek ni bil uspešen, ker se je MacKay zapletel z množico 500 statistov, ki so igrali vojake. Drugi poskus pa je že končal v končni verziji filma kljub dvema nenačrtovanima trčenjema s statistoma. In prav to je dalo prizoru poseben čar in občutek pristnosti.

Foto: promocijsko gradivo

"Pravilo med snemanjem je bilo, da se ne ustaviš, dokler režiser tega ne reče," je povedal igralec MacKay, ki pri tem ni bil resno poškodovan. "Dobil sem nekaj udarcev in modric, vendar sem bil tako v svojem svetu, da jih takrat nisem čutil. Morda je bilo izrečenih nekaj sočnih besed, vendar so jih med montiranjem filma nato odstranili," je povedal. Kako je bil videti omenjeni prizor, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Vojaško dramo 1917 si na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.