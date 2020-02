Neprijetna izkušnja zvezdnika: med snemanjem filma prekrit z iztrebki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V filmu je prisostvovalo kar 177 različnih živalskih vrst, kar je največ v vsej filmski zgodovini. Zaradi varnostnih razlogov so morali nekatere živalske vrste ločiti med sabo, v nekaterih primerih pa so uporabili samo samce ali samice posamezne vrste, da ni prišlo do nepotrebnih napetosti med njimi.

Snemanje z živalmi je nemalo težav predstavljalo tudi igralcem, saj je bil glavni igralec Steve Carell v prizoru z golobi in šojami zares popolnoma prekrit z iztrebki.

"Ko 13 ur snemaš z živimi pticami, ki ti ne morejo povedati, kdaj morajo opraviti potrebo, potem pač končaš prekrit s ptičjimi iztrebki," je v smehu pojasnil igralec.

Ni pa bil to edini neprijeten položaj, v katerem se je znašel med snemanjem filma. V enem od prizorov je moral namreč pavijanu postreči pijačo. Potem ko mu je izročil kozarec, se je žival obrnila k njemu in izpustila glasen zvok.

"Hotel mi je pojesti obraz," je povedal igralec, ki ga je trener za živali šele nato opozoril, da ga ne sme gledati v oči. "Hvala, zdaj mi to poveš," pa je trenerju odvrnil takrat kar precej prestrašeni igralec.

Poseben izziv je ustvarjalcem filma predstavljala tudi gradnja Noetove barke, ki je bila tako kot v filmu Titanik izdelana zgolj z ene strani, nato pa digitalno povečana, da je ustrezala meram iz Svetega pisma.

