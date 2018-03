Nedeljska akcija z Igrami lakote: Upor

FILM

The Hunger Games: Mockingjay - Part 1, 2014

V nedeljo, 25. marca, ob 20.00 na Planet TV

Pustolovski akcijski film

Režija: Francis Lawrence

Igrajo: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Elizabeth Banks, Jena Malone, Stanley Tucci

Zgodba:

Svetovni fenomen Igre lakote še doliva olja na ogenj s filmom Igre lakote: Upor, 1. del, v katerem se Katniss Everdeen, potem ko je za vedno dobesedno izničila koncept Iger, znajde v 13. okrožju. Pod vodstvom predsednice Coin in ob nasvetih zaupnih prijateljev se Katniss poda na reševanje Peete in naroda, ki ga je bila ganila s svojim pogumom. Težko pričakovani tretji del uspešnega filmskega fenomena, ki je razvnel gledalce širom po svetu, dosega nove in vznemirljive vrhunce, saj futuristična kronika o Katniss Everdeen prehaja v povsem novo razsežnost. Igre so morda res za vedno ukinjene, toda boj za preživetje se bo še zaostril. Brez pravih možnosti in pred očmi upajočega naroda mora Katniss zbrati pogum, moč in samozavest, da se zoperstavi vsemogočnemu Kapitolu. Pri tem dojame, da nima druge izbire, kot da razpre krila in se poosebi s simbolom oponašoje. Postati mora voditeljica, pa četudi zgolj zato, da reši Peeto.

Igre lakote: Upor, 1. del se še poglablja v ustroj Panema in podčrtava najbolj silovita čustva zgodbe, saj Katniss in narod čakajo težki časi, ki pa bodo preoblikovali prihodnost… Zgodba se začne s Katniss, ki se po razdejanju jubilejnih Iger zbudi v svetu, za katerega sploh ni vedela: v temačnem tajnem okolju domnevno uničenega 13. okrožja. Kmalu izve za grozljivo resničnost: 12. okrožje je zravnano z zemljo, Peeto pa je zajel predsednik Snow in mu pere možgane. Hkrati Katniss opazi, da se iz 13. okrožja v preostali Panem naglo širi upor – in sama se bo znašla v središču drzne zarote, ki naj bi vdrla v Kapitol in zrušila predsednika Snowa.

