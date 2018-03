Mama osvojila tudi Alenko Tetičkovič

Mama

Foto: Planet TV

Igralka Alenka Tetičkovič serijo Mama spremlja redno, če le ima možnost, jo gleda skupaj s hčerko Tojo, ki ne zamudi prav nobenega dela. "Če se zvečer zadržim v teatru, mi Toja naslednje jutro razloži vse, kar se je zgodilo," pove Alenka, ki jo najbolj pritegne tematika zgodbe.

"Seveda mi je lik male Melek najljubši in popolnoma sem fascinirana nad igro tega dekletca. Tudi sicer že dolgo nisem ujela nadaljevanke s tako dobro socialno tematiko, ki bi vsebovala toliko dobrih ženskih likov. Prav vse igralke jih izvrstno igrajo … No, vsekakor je z igralskega vidika vloga Sule glede na situacije in zmešanost oz. primitivnost karakterja nekaj, v čemer lahko vsaka igralka najde akterski izziv in užitek," pojasni Alenka.

Če bi si lahko sama lahko izbrala lik, ki ga bi odigrala, bi to bila vloga mame Gonul, saj se ji zdi najtežja za igro. Mariborčanka te dni tudi sama veliko časa preživi na snemanjih nove romantične družinske serije Gorske sanje, ki bo gledalce razveselila že v tem mesecu.

