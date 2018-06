Kultni film Stekli psi v nedeljo ob 22.00

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reservoir Dogs, 1992

V nedeljo, 10. junija, ob 22.00 na Planet TV

Triler

Režija: Quentin Tarantino

Igrajo: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker, Quentin Tarantino

Zgodba:

Film Stekli psi je nepozabna gangsterska klasika Quentina Tarantina, polna črnega humorja, zabavnih citatov in presenetljivih preobratov. Kriminalni veljak Joe Cabot organizira rop draguljarne v Los Angelesu. Najame šest mož, jim dodeli naloge in jih poimenuje po barvah. Tako nihče nima nobenih podatkov o drugih. A preprost rop se spremeni v krvavo zasedo in roparjem se posveti, da je eden od njih policijski ovaduh. Toda kdo?

Film ima na spletni strani IMDb oceno 8.3.

