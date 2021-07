Konec tedna z družinskimi filmi

V soboto ob 19.45 bo na Planetu družinska komična drama Kupili smo živalski vrt (We Bought a Zoo), ki je posneta po resnični zgodbi. V glavnih vlogah igrajo Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning in Thomas Haden Church, zgodba pa govori o mladem vdovcu Benjaminu, ki želi pozabiti na boleče spomine in obrniti nov list življenja. Z bistro hčerko in uporniškim sinom se želi preseliti na podeželje, zato z veseljem sprejme ugodno ponudbo za hišo z velikim posestvom. Toda življenje se jim čez noč postavi na glavo, ko ugotovijo, da so skupaj s hišo kupili tudi živalski vrt, za katerega morajo skrbeti. Na pomoč jim priskoči lepa oskrbnica Kelly, vendar se kmalu izkaže, da je življenje z eksotičnimi živalmi lahko zelo boleče in zabavno.

Kupili smo živalski vrt

V soboto ob 22.10 bo na sporedu še komedija Odklop (Wanderlust) z Jennifer Aniston in Paulom Ruddom v vlogi meščanskega para, ki se znajde brez zaposlitve, zato se odločita preizkusiti alternativni način življenja in se pridružiti komuni, ki živi v naravi.

V nedeljo ob 13.40 nas bo na Planetu zabavala družinska komedija Past za starše (The Parent Trap) z nepozabno Lindsay Lohan v vlogi dvojčic, ki sta bili ob rojstvu ločeni in sta odraščali vsaka pri svojem staršu, nato pa se srečata na taborjenju in se odločita zamenjati mesti.

Katera je prava

V nedeljo ob 19.45 nas bo medtem očarala romantična komedija Katera je prava (Definitely, Maybe) z Ryanom Reynoldsom, Abigail Breslin, Islo Fisher, Rachel Weisz in Elizabeth Banks. Posrečeno sestavljeni film nam pokaže, da nikoli ni prepozno poseči v tisto, kar je že bilo, in morda v drugo priti do srečnega konca.

Zgodba govori o samohranilcu Willu, ki je sredi ločitve, ko ga začne njegova radovedna 10-letna hči spraševati o njegovem življenju pred poroko. Rada bi izvedela vse o tem, kako so se njeni starši srečali in zaljubili. Z miselnimi "izleti" v devetdeseta leta prejšnjega stoletja ta očarljiva in resnično romantična komedija gledalca neprestano drži v negotovosti ...

