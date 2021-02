Kaj se zgodi, ko vlak nekontrolirano zapelje po tirih brez posadke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali akcijo Neustavljiv (Unstoppable) z Denzlom Washingtonom in Chrisom Pinom, ki jo je navdihnila resnična zgodba o vlaku, ki je po spletu nesrečnih naključij ostal brez strojevodje in je z nevarnim tovorom drvel po tirnicah. Kaj se je takrat dogajalo in kako se je razpletlo, je razkril resnični junak Jon Hosfeld.

Jon Hosfeld iz Marysvilla in superzvezdnik Denzel Washington imata tudi nekaj skupnega. Oba sta namreč ustavila pobegli vlak. Razlika je le v tem, da je Hosfeld naredil to v resničnem življenju, zvezdnik pa v filmu, ki ga je navdihnila ravno Hosfeldova resnična pustolovščina.

Odlikovani veteran iz Vietnama in izkušeni strojevodja je maja 2001 s svojim tovornjakom Dodge Dakota divjal od železniškega prehoda do prehoda in se poskušal vkrcati na 47 vagonov dolg tovorni vlak brez posadke, ki je vozil z veliko hitrostjo. "Neverjetno je bilo, da se ni nihče poškodoval. Vlak je prevozil več kot 40 prehodov," je povedal Hosfeld.

Denzel Washington in Chris Pine Foto: IMDb

Vlak, ki je prevažal na tisoče litrov nevarnih kemikalij, je nenačrtovano zapeljal po železniških tirih, potem ko ga je strojevodja zapustil s pritisnjenimi zavorami, a s prižganim motorjem. "To ni bilo po pravilih," je povedal Hosfeld. "Ko se je poskusil znova povzpeti na vlak, se je ta že premikal prehitro, zato je pri tem padel."

Vlak se je odpeljal naprej, morebitno razlitje nevarnih snovi pa bi pomenilo pravo katastrofo, zato so želeli to preprečiti. Hosfeldu je uspelo vlak kar nekajkrat dohiteti, a se mu zaradi njegove prevelike hitrosti ni uspelo nanj tudi povzpeti, saj bi se tak poskus lahko končal tudi tragično.

Filmsko uspešnico, ki je bila nominirana za oskarja, je navdihnila resnična zgodba. Foto: IMDb

Naposled je lokomotiva, ki sta jo upravljala Jesse Knowlton in Terry Forson, po tirih ujela zadnji del pobeglega vlaka. Priklopila sta se nanj in začela zavirati. S tem jima je uspelo vlak upočasniti s 75 kilometrov na uro na okoli 15 kilometrov na uro. "Onadva sta bila prava junaka," je dejal Hosfeld. Zaradi zmanjšane hitrosti vlaka je Hosfeldu nato uspelo splezati na vlak in ga po več kot 100 kilometrih bega končno ustaviti.

Potem ko je preprečil katastrofo, je poklical je ženo in ji sporočil, da je v redu. "Bila sem zelo ponosna nanj, ampak vseeno sem razmišljala, zakaj mu je pri teh letih treba skakati na vlak, ki se premika," je hudomušno dejala.

Akcijski triler Neustavljiv (Unstoppable) si na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 19.45. Ob 21.50 sledi triler Ubij jih nežno (Killing Them Softly) z Bradom Pittom in Rayem Liotto.

