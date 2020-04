Igralka priznala, da je s tem filmom poskušala rešiti svoj zakon #foto

Nocoj ob 23. uri si boste lahko na Planetu premierno ogledali ljubezensko dramo Ob morju (By the Sea), ki jo je režirala Angelina Jolie. Zvezdnica je s takratnim možem Bradom Pittom zaigrala tudi v glavni vlogi. V enem izmed intervjujev je razkrila, da je s tem filmskim projektom poskušala rešiti njun zakon.

Angelinin film Ob morju, za katerega je napisala scenarij, ga režirala in v njem zaigrala v glavni vlogi, govori o paru, ki poskuša med bivanjem v francoskem obmorskem hotelu rešiti težave v zakonu. Poleg nje je v glavni vlogi nastopil Brad Pitt, njen takratni mož, s katerim sta ločitev oznanila približno leto po izidu filma.

V medijih so se takoj pojavila predvidevanja, da je Angelina v tej ljubezenski drami namigovala na lastne težave. Kot kaže, to na neki način drži, saj je zvezdnica priznala, da je želela s tem projektom oživiti romanco in popraviti odnos z Bradom.

Angelina Jolie in Brad Pitt v prizoru iz filma Ob morju

"Na delu sva se spoznala in vedno, ko sva delala skupaj, sva bila dobra ekipa. Menila sem, da bi bil skupen filmski projekt dobra priložnost za izboljšanje najinega komuniciranja. Delno se je to tudi zgodilo, delno pa sva dodatno poglobila najina nesoglasja," je dejala igralka. Povedala je tudi, da se je njuno zasebno življenje odražalo na snemanju in da se je videlo, da je omajalo njuno sodelovanje. "Nad nama je konstantno bedel oblak vsega, kar sva prestajala doma," je priznala Angelina.

Angelina Jolie v filmu Ob morju v vlogi Vanesse

Ne glede na to, da jima v zasebnem življenju ni uspelo rešiti zakona, Angelina zatrjuje, da ne obžaluje, da sta z Bradom skupaj posnela to ljubezensko dramo. "Umetnost lahko v nas vzbudi bolečino ali pa nam jo pomaga premagati. Vesela sem, da sva sodelovala, ker si tako deliva še eno izkušnjo več. Čeprav nama ni pomagala, sva z njo lahko drug drugemu sporočila, kar sva morala, in mislim, da bi bilo to na drugačen način le še težje," je še dejala Angelina Jolie.

Ljubezensko dramo Ob morju z Angelino Jolie in Bradom Pittom

