Igralka je kar med snemanjem filma prejela pravo cepivo

Čeprav je na snemalnih prizoriščih hollywoodskih filmov vedno poskrbljeno za varnost, se včasih zgodi, da jo tudi največji zvezdniki skupijo. To se je med snemanjem filma Slutnja zgodilo tudi z oskarjem nagrajeni igralki Sandri Bullock. Med prizorom, v katerem je njen lik Linda zadržana v bolnišnici in se temu upira, se je igralka po nesreči zares porezala.

Ko so s snemanjem nadaljevali, je bilo predvideno, da jo bo v naslednjem prizoru, v katerem prejme injekcijo, nadomestila njena dvojnica, a je namesto tega prizor odigrala kar sama in pred filmskimi kamerami prejela pravo cepivo proti tetanusu, ki ga je potrebovala zaradi ureznine.

Sandra Bullock v filmu Slutnja

Zgodba filma Slutnja (Premonition): Običajno življenje gospodinje Linde pretrga tragična smrt moža, a še večji šok sledi naslednje jutro, ko se znova zbudi ob njem. Ker nihče ne ve ničesar o usodni nesreči, Linda domneva, da so bile to le sanje. Že naslednji dan se spet znajde v času moževega pogreba. Zaradi njenega neobičajnega obnašanja so vsi prepričani, da je doživela živčni zlom, toda Linda se odloči skrivnosti priti do dna in spraviti potek dogodkov v časovno logično sosledje. A njeni poskusi imajo kmalu usodne posledice.

