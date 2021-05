Filmski zvezdnik na snemanju utrpel neprijetno poškodbo svojih moških "draguljev"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zelo neprijetna nezgoda se je pripetila, ko se je v enem od prizorov po jeklenici spuščal z znamenitega newyorškega Kipa svobode, pri čemer je bil pripet z jeklenico. Po nekaj metrih se je pred padcem na žici moral ustaviti, pri tem pa se je njegova "moškost" nerodno ujela v varnostni pas.

"To je bilo precej brutalno. Kričal sem na ves glas, snemalna ekipa pa je še kar naprej snemala, saj so bili prepričani, da sem se samo tako zelo vživel v svojo vlogo," je takrat povedal Jackman. To pa ni bila njegova edina poškodba na tem snemanju, saj si je med enim od kaskaderskih prizorov poškodoval tudi uho.

Filmski zvezdnik je razkril tudi to, da je imel zelo zanimivo metodo, da se je lažje vživel v svoj lik. Iz tega razloga se je začel prhati z ledeno mrzlo vodo, metodo pa je odkril čisto po naključju.

"Iskanje notranjega besa, ki je značilen za moj lik, je bilo presenetljivo enostavno. Vsako jutro sem naredil majhen trik, na katerega sem naletel slučajno. Nekega jutra sem si želel z las odstraniti lak za lase, a ni bilo tople vode. Bilo je sredi zime v Torontu in moja žena je še spala. Vključil sem vodo in čakal, nato sem vendarle vstopil, pri tem pa se zelo zadrževal, da nisem začel vpiti. Bilo je izjemno mrzlo. Po nekaj sekundah sem pomislil, da se točno tako ves čas počuti Wolverine. To je tisti notranji bes, ki te prežema, a ne moreš vpiti ali česarkoli storiti," je razkril igralec.

Filmska uspešnica Možje X (X-men) bo na sporedu nocoj ob 22.30 na Planetu. V nedeljo pa ne zamudite premiere meseca Ledeni morilec: Vrnitev, ki bo na sporedu po kvizu Piramida sreče.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.