Filmski vikend na Planet TV

V soboto in nedeljo bodo filmi na Planetu, Planet 2 in Planet PLUS prinesli tako nasmejane in romantične kot adrenalinske trenutke. Še posebno priporočamo ogled družinske pustolovščine Nanny McPhee - Čudežna varuška, ki bo na Planetu v soboto ob 20. uri.

Planet v soboto

Ob 14.15 bo na sporedu simpatični animirani film Pustolovščine gospoda Peabodyja in Shermana (Mr. Peabody & Sherman), ki je bil nominiran za bafto. V filmu spremljamo pustolovščino govorečega psa Peabodyja, ki je najpametnejše bitje na svetu, in njegovega človeškega posvojenca Shermana. Zaradi težav v šoli Peabody povabi starše Shermanove sošolke Penny na razgovor, toda med tem nadobudni mladenič prekrši pravilo in Penny pokaže Peabodyjev časovni stroj. Ker želi mala nagajivka pustiti svoj pečat v zgodovini, se morata Peabody in Sherman odpraviti na osupljivo popotovanje po človeški preteklosti in popraviti storjene napake.

Za večerno družinsko zabavo pa bo ob 20. uri poskrbela Emma Thompson v družinski komediji Nanny McPhee - Čudežna varuška (Nanny McPhee). V filmu ovdoveli pogrebnik, ki ga igra Colin Firth, najame nenavadno varuško, da bi disciplinirala njegovih sedem neposlušnih otrok. Ne ve pa, da ima varuška čarobne sposobnosti ...

Filmski večer bo na Planetu zaključil razburljiv film Oropaj bogataša (Tower Heist) o skupini delavcev, ki se odloči oropati stanovanje bogataškega delodajalca, ki jih je ogoljufal za pokojninski sklad. Igrajo Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda, Matthew Broderick in Téa Leoni. Film bo na sporedu ob 22.35.

Planet 2 v soboto

Na Planet 2 bo medtem ob 20. uri za filmske sladokusce poskrbela odlična drama 21 gramov (21 Grams) o življenju treh ljudi, ki jim nesreča nepričakovano preplete usode ter jih popelje v svet ljubezni, maščevanja in obljubljene odrešitve. Film je režiral Alejandro González Iñárritu, v glavnih vlogah pa igrajo Naomi Watts, Sean Penn in Benicio Del Toro. Naomi in Benicio sta bila tudi nominirana za oskarja, film pa ima na spletni strani IMDb oceno 7,7.

Planet PLUS v soboto

Na Planet PLUS bolj sproščen sobotni večer ob 20. uri prinaša črna komedija Betty (Nurse Betty) z Renee Zellweger, ki je za svojo vlogo prejela zlati globus. Betty je bolničarka, ki sanja o tem, da bi spoznala igralca, ki v priljubljeni žajfnici igra zdravnika. Ko plačana morilca ubijeta njenega moža odide v Los Angeles, da bi spoznala svojega idola, morilec pa ji sledi in mu dekleta nikakor ne uspe likvidirati. Igrata tudi Morgan Freeman in Chris Rock.

Planet v nedeljo

V nedeljo bo po prenosu nogometne tekme Prve lige Telekom Slovenije med kluboma Olimpija in Bravo (ob 20. uri) za večerno adrenalinsko zabavo ob 22.55 poskrbel triler Divjaki (Savages) Oliverja Stona. V filmu sta Ben (Aaron Taylor-Johnson) in Chon (Taylor Kitsch) v razmerju z O (Blake Lively). Gojijo izrazito močno marihuano, ki se hitro razširi po celem trgu in jim zagotovi veliko bazo strank. Uspeh pa zmoti mehiški mamilarski kartel. Preden lahko zbežijo, neizprosni kriminalci pod vodstvom krute Elene (Salma Hayek) in njenega sadističnega pomočnika Lada (Benicio Del Toro) ugrabijo O, zato se morata Ben in Cho spustita v neizprosen boj prevar, laži in krvavih obračunov.

Planet 2 v nedeljo

Na Planet 2 bo medtem ob 20. uri na sporedu romantična drama Potem me je našla (Then She Found Me), ki je režijski debi Helen Hunt. Ta je v filmu prevzela tudi glavno vlogo učiteljice April, ki se potem, ko ji umre krušna mati, loči od moža (Matthew Broderick). Nato sreča svojo domnevno biološko mater (Bette Midler), za katero se izkaže, da je ekscentrična voditeljica pogovornih oddaj Bernice Graves. Medtem ko se Bernice trudi, da bi bila April vendarle takšna mama, kot bi ji morala biti, se April tolaži v objemu očeta svojega učenca (Colin Firth) ter ugotovi, da se skrivnosti življenja ne da pojasniti z enim samim odkritjem.

Planet PLUS v nedeljo

Odličen film bo na sporedu tudi na Planet PLUS. Ob 20. uri vabljeni k ogledu drame Ljubimki (Two Lovers), v kateri igrajo River Phoenix, Gwyneth Paltrow in Vinessa Shaw. Zgodba govori o depresivnem samskem moškem, ki je razpet med prijetno družinsko prijateljico, ki mu jo vsiljujejo starši in skrivnostno sosedo.

Ob 21.55 bo za bolj razposajen konec vikenda poskrbela še odbita komedija Film, da te kap 3 (Scary Movie 3), ki stavi na parodijo grozljivih filmov.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.