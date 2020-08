Filmska premiera na Planet PLUS: Kraljica iz Katwe

Na Planet PLUS bo v petek, 14. avgusta, ob 20. uri na sporedu film Kraljica iz Katwe (Queen of Katwe), biografski film o revni ugandski deklici, katere življenje se spremeni, ko se izkaže, da je nadarjena šahistka. Gre za priredbo knjižne uspešnice avtorja Toma Crothersa iz leta 2012, v glavnih vlogah pa poleg mlade Madine Nalwange igrata tudi oskarjevka Lupita Nyong'o in nominiranec za dva zlata globusa David Oyelowo, ki je v filmu Selma očaral v vlogi Martina Lutherja Kinga. Film je režirala Mira Nair (Monsunska svadba, Semenj ničevosti) in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Pripoved spremlja Phiono Mutesi (Madina Nalwanga), mednarodno šahovsko senzacijo, ki je kot deklica živela v revnem predelu podeželske Ugande. Pri devetih letih je spoznala Roberta Katendeja (David Oyelowo), begunca in misijonarja, ki revnim otrokom daje upanje v boljše življenje tako, da jih uči igrati šah. S pomočjo Roberta in podpore krajevne skupnosti se Phiona prelevi v eno najbolj obetavnih imen na prizorišču šahovskih tekmovanj in že sanja o tem, da bo postala velemojstrica te igre.

Glavna vloga pripadla 15-letni plesalki brez igralskih izkušenj

Film Kraljica iz Katwe ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,4, Lupita Nyong'o pa je dejala, da jo je scenarij prepričal že po prvih desetih straneh, saj ji je zdel odličen in zanimiv izziv. Tudi Oyelowo je takoj sprejel ponujeno vlogo, medtem ko je bilo iskanje igralke za vlogo mlade Phione malce težje. Na avdicijah, ki so trajale več mesecev, je produkcijska ekipa preizkusila več kot 700 deklet. Takrat 15-letno Madino Nalwango, ki je nazadnje dobila vlogo, pa so našli kar v krajevni plesni skupini.

Pester filmski izbor zaokroža tudi konec tedna na Planetu in prinaša predvsem akcijo. V soboto, 15. avgusta, bodo ob 22. uri na sporedu Igre lakote: upor (Hunger Games: Mockingjay – Part 1) z izvrstno Jennifer Lawrence, v nedeljo pa bo ob 20. uri na sporedu kriminalka Zakon ulice (Brooklyn's Finest) z Richardom Gerom, Ethanom Hawkom, Donom Cheadlom in Wesleyjem Snipesom. V filmu se trije policisti s povsem različnimi ozadji znajdejo na isti smrtonosni lokaciji …

