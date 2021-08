Liam Neeson: Po duši sem mirovnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek ob 19.45 bo na Planetu akcijski triler Nonstop z Liamom Neesonom in Julianne Moore v glavnih vlogah. In čeprav smo vajeni, da se v Liam v filmih vedno reši iz vsake še tako nevarne zagate, pa je irski filmski zvezdnik priznal, da v resničnem življenju ne bi bil niti približno tako pogumen.

V filmu Nonstop irski igralec Liam Neeson igra neustrašnega zveznega šerifa na poletih, ki tvega svoje življenje, da bi zagotovil varnost potnikov na letalu. Ampak če se kdaj z njim v resnici znajdete na ugrabljenem letalu, ne pričakujte, da vas bo rešil s svojimi junaškimi prijemi.

Obema zvezdnikoma filma so namreč postavili vprašanje, kako bi se odzvala, če bi se v resničnem življenju znašla na ugrabljenem letalu. Julianne Moore je priznala, da ne bi bila preveč pogumna: "Verjetno bi samo vpila na ves glas."

Juianne Moore in Liam Neeson

Neeson pa je novinarjem najprej odgovoril precej skopo: "Rad bi rekel, da bi se šel junaka in poskusil stvar rešiti, toda nikoli ne veš, kako bi bilo v resnici."

Toda ko so vanj še naprej vrtali z vprašanjem, ali bi morda uporabil katero od borilnih veščin, ki se jih je naučil med snemanjem akcijskih filmov, in tako onesposobil napadalce, je odvrnil: "Mislim, da ne. Po duši sem mirovnik. Poleg tega sem veliko borilnih tehnik, ki sem se jih v preteklosti naučil, preprosto pozabil. Tega se naučiš le za potrebe snemanja. To je kot učenje plesa ... ali učenje za izpite. Ko je izpita konec, je pol pozabljenega," je pojasnil.

Zgodba filma Nonstop (Non-stop) se odvija na dolgotrajnem poletu prek Atlantika, na katerem je tudi zvezni šerif Bill, ki prejme sporočilo, da bo do izplačila 150-milijonske odkupnine vsakih 20 minut umorjen eden od potnikov. Ko začne izsiljevalec uresničevati svojo grožnjo, poskuša Bill med množico potnikov najti premetenega zločinca, ki spretno izkorišča človeške strahove in pasti utesnjenega prostora. Ko oblasti za zločin osumijo Billa, se začne bitka s časom, kjer lahko vsak napačen korak pomeni skorajšnjo smrt med oblaki.

Liama Neesona si lahko v akcijskem trilerju Nonstop ogledate v torek ob 19.45 na Planetu.

