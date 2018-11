Šest korakov do stila Rachel Zane iz serije Nepremagljivi dvojec #foto

Dovršen modni stil lika Rachel Zane je zagotovo nekaj, kaj privabi oko vsake ženske. Katera si ne bi želela v pisarni oddajati takšne energije, se okusno, v stilu in seveda pisarni primerno obleči in navdušiti v prvi vrsti sebe, v drugi pa seveda tudi druge? In da ji poleg tega zato ne bi bilo treba zapraviti celega premoženja. Rachel namreč naredi tako pristno to, da je pri izbiri oblačil in nakita imela nekaj besede tudi Meghan sama.

Za njen lik sta oblačila izbirali skupaj s stilistko Jolie Andreatto. Upoštevali sta dejstvo, da je Rachel mlada odvetniška pripravnica, ki ima v omari nekaj lepih kosov oblačil in jih zato obleče tudi večkrat. Logično je namreč, da si ženska v svojih dvajsetih in na začetku svoje kariere ne more privoščiti, da ima vsak dan nova oblačila. Bistveno je torej, da imaš na primer deset osnovnih kosov, ki jih nato lahko kombiniraš na veliko različnih načinov.

Zakaj je sploh pomembno, kako se obleči za v službo? Poleg tega, da se predstaviš kot profesionalen in urejen, je pomembno tudi, da se v svoji koži dobro počutiš. Če se dobro počutiš, nevede tudi oddajaš dobro energijo in si navdih sebi in drugim. Doseči videz Rachel Zane v pisarni ni zelo zahtevna naloga, potrebuješ le nekaj enostavnih prijemov.

#1

Čevlji - Vloži v lepe čevlje, ki so udobni in v katerih lahko dejansko zdržiš ves dan ali večino dneva. S čevlji lahko popestriš enobarvno kombinacijo, zelo pomembno pa je, da se v njih dobro počutiš. Peta naj ne bo previsoka, vsekakor pa imaš lahko v pisarni še copatke, v katere se preobuješ, kadar te nihče ne gleda.

#2

Kupi osnovne kose bele barve (srajce, topi, bluze) - Bela se ujema z vsem in lahko jo nosiš vedno in povsod. Pazi le, da kosov ne znosiš preveč in da jih redno zamenjaš, ker vsi vemo, da bela ne ostane dolgo bela. Vseeno bodi pozorna, da tisti dan, ko se odločiš za belo barvo, ne greš na hamburger.

#3

Ravno krilo (pencil srrit) paše na vsako postavo - Ne glede na to, ali imaš obline ali si bolj na vitki strani, ravno krilo je elegantna rešitev za vsako žensko. Enobarvno, karirasto, žive barve, črne barve, karkoli ustreza priložnosti in tvojemu značaju, je prava izbira. Kombiniraš lahko s srajcami, jopicami, tudi z navadnimi športnimi majicami s kratkimi rokavi, če si za bolj drzen in športno-eleganten videz.

#4

Oblačilo mora biti prav krojeno - Prevelika ali premajhna oblačila ti lahko pokvarijo dan. Med kupovanjem je treba biti pozoren, da ti oblačilo lepo pristaja. Za nasvet ali pomoč lahko vedno vprašaš prodajalko ali pa v trgovino pripelješ prijateljico, za katero veš, da ti zna iskreno in dobro svetovati. Potem pa jo v zahvalo le pelji na kavico.

#5

Naj bo tvoje! - Ne glede na to, ali je oblačilo popolnoma enostavno, naredi ga svojega. Dodatek po tvojem okusu bo pokazal tvojo osebnost in unikatnost. Celo prava dišava k stilu je lahko manjši trik. "Manj je več" je v pisarniški modi vedno dober nasvet.

#6

S črno nikoli ne zgrešiš! - Črna gre z vsem in na vse. Uporabiš lahko tudi črno kratko oblekico, ki ti stoji v omari in ne veš, kam jo obleči, saj ni primerna za v službo. Ne skrbi, predstavljamo trik, ki ga je stilistka uporabila pri stilu na spodnji fotografiji. Majica je pravzaprav del črne kratke obleke. Čez je dodala črno ozko krilo do kolen in težava je rešena.

