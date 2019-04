10 zanimivosti o razkošnem filmu Grand Budapest hotel

Zgodba filma Grand Budapest hotel je umeščena v fiktivno zdraviliško mestece sredi izmišljene gorske dežele Zubrowke in nas popelje skozi tri zgodovinske etape resnične Vzhodne Evrope 20. stoletja: od la belle époque prek fašistične okupacije do časa komunizma.

Sloviti hotelski receptor Monsieur Gustave (Ralph Fiennes) je velik poznavalec človeške nravi in najbolj skritih želja svojih nenavadnih gostov, postrešček Zero Moustafa pa je njegov nenavadni, a edini zaupanja vredni tovariš. Tu je še uganka pogrešane umetnine, besna bitka za družinsko dediščino in najslajša ljubezenska avantura – vse to pred kuliso dramatično spreminjajoče se Evrope.

1. Iskanje primerne lokacije za Grand Budapest hotel se je začelo s pregledovanjem obsežne zbirke fotografij evropskih letovišč z začetka 20. stoletja, ki jo hrani ameriška Kongresna knjižnica. A večina izbranih objektov ni bila primerna za snemanje, nato pa so v Görlitzu, zgodovinskem mestecu na tromeji Nemčije, Češke in Poljske, po naključju odkrili razkšno veleblagovnico s preloma stoletja, ki se je izkazala za popolno lokacijo.

2. Ime dežele Zubrówka je nastalo po poljski vodki istega imena. Gre za znano znamko suhe vodke z dodatkom naravnih arom sladke trave oz. zobrove trave. Kljub naslovu filma in imenu fiktivne dežele v njem pa je režiser priznal, da je navdihnila predvsem Praga.

3. Igralka Tilda Swinton je morala vsak dan v maski preživeti kar pet ur. Igrala je namreč 84-letno vdovo Madame D. Čeprav Wes Anderson pri svojih filmih ponavadi ne razpolaga z razkošnim proračunom, si je za preobrazbo igralke v staro ženico privoščil "najdražje ljudi, kar jih lahko dobi". Mojstra ličenja Frances Hannon in Mark Coulier sta bila kasneje za svoje delo pri Grand Budapest hotel nagrajena z oskarjem.

Tilda Swinton kot Madame D.

4. Vlogo Madame D. bi morala sprva pravzaprav odigrati legendarna Angela Lansbury, znana po seriji Umor, je napisala. Od snemanja je odstopila, saj je bila preveč zaposlena s pripravami na gledališko uprizoritev Šoferja gospodične Daisy.

5. Wes Anderson je eden najbolj izvirnih ameriških režiserjev svoje generacije. S svojimi devetimi filmi je oblikoval svojevrsten in prepoznaven slog, mešanico visoko stilizirane estetike, ekscentričnega humorja in humanizma. Doslej je bil nominiran za sedem oskarjev, samo Grand Budapest hotel pa mu je prinesel tri nominacije (za najboljši celovečerec, režijo in scenarij).

6. V filmu igrajo kar štirje oskarjevci (Adrien Brody, Tilda Swinton, F. Murray Abraham, Fisher Stevens) in dvanajst nominirancev za oskarja (Bill Murray, Jude Law, Jeff Goldblum, Edward Norton, Owen Wilson, Harvey Keitel, Bob Balaban, Tom Wilkinson, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Ralph Fiennes, Lucas Hedges).

7. Wes Anderson je navdih črpal tudi iz življenja in del dunajskega pisatelja judovskega rodu Stefana Zweiga. Anderson je pred leti po naključju naletel na eno od Zweigovih knjig in nato navdušeno prebral še vse ostale. "Grand Budapest hotel ima elemente, ki so bili nekako ukradeni iz teh knjig. Dva lika v filmu v širšem smislu predstavljata Zweiga, pa tudi glavni lik, ki ga igra Ralph Fiennes, je oblikovan po Zweigu," je v enem od intervjuju povedal režiser.

8. V filmu je tudi več omemb, povezanih s slovito Agatho Christie in njenimi deli. Liku, ki ga igra Saoirse Ronan, je celo ime Agatha.

9. Pomembno vlogo v filmu odigra tudi posebna sladica Caurtesan au Chocolat, ki jo je za potrebe snemanja - pod skrbnim nadzorom režiserja Andersona - ustvarila slaščičarka Anemone Müller iz Görlitza.

10. Slovenska predpremiera filma je bila v Grand hotelu Union.

Agatha (Saoirse Ronan) med ustvarjanjem slaščice Caurtesan au Chocolat

