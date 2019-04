Velikonočni prazniki na Planetu

V nedeljo, 21. aprila, ob 14.30 na Planetu ne zamudite čudovitega filma Hop, ki združuje animacijo z igranim filmom. V Hopu bomo spoznali težavnega zajčjega najstnika, ki bi moral nadaljevati družinsko tradicijo vloge velikonočnega zajca, a ga zanima zgolj kariera slavnega bobnarja. Odpravi se v Hollywood, kjer konča pod avtomobilom brezdelneža Freda. Da bi se skril pred obveznostmi, se Ibi preseli k Fredu, njuno kaotično sobivanje pa se spremeni v serijo zabavnih katastrof. Toda ker se bližajo velikonočni prazniki, morata nenavadna prijatelja sprejeti odgovornost, saj je od njiju odvisna sreča številnih otrok po vsem svetu ...

Ponovitev filma Hop, v katerem igrata James Marsden in Kaley Cuoco, bo v ponedeljek, 22. aprila, dopoldne.

Nedeljski večer bo medtem rezerviran za razburljivo akcijsko pustolovščino Robin Hood, ki prinaša še nerazkrito zgodbo o legendi. Zgodba spremlja Robina, ki se po dolgoletnih bojih v tujini vrne v domači kraj, ki ga terorizira zlobni nottinghamski šerif. S pomočjo iznajdljivosti in vojaških veščin se Robin s somišljeniki odloči osvoboditi ljudi in osvojiti srce pogumne plemkinje Marian, a naleti na srdit vojaški odpor, ki vodi v mnoge osupljive in krvave bitke.

Glave vloge v zgodovinskem spektaklu so prevzeli Russell Crowe, Cate Blanchett, William Hurt, Max von Sydow, Oscar Isaac in drugi, impresivna igralska zasedba pa si je prislužila tudi nominacijo za nagrado igralskega ceha. Režiral je izvrstni Ridley Scott, ki je s Crowom posnel tudi Gladiatorja.

Še pred tem bo v soboto, 20. aprila, poskrbljeno tudi za smeh. Ob 20. uri bo namreč na sporedu najbolj neroden vohun vseh časov. Rowan Atkinson je po gospodu Beanu ustvaril še eno nepozabno vlogo, na Planetu pa se bomo lahko nasmejali ob filmu Johnny English 2.

Tokrat mora Johnny English skupini mednarodnih morilcev preprečiti atentat na kitajskega vodjo, ki bi ves svet pahnil v kaos. V zadnjih letih, preden je vrhunski agent tajne službe MI7 izginil s prizorišča, je svoje sposobnosti uril v oddaljenem območju Azije. A ko njegovi nadrejeni odkrijejo zaroto zoper kitajskega predsednika vlade, morajo najti in vnovič angažirati svojega elitnega agenta. Johnny English se vrača v akcijo. Zanesti se mora na visokotehnološke naprave, da bi razkrinkal mednarodno mrežo zarotnikov, ki se razteza od ruske službe KGB do ameriške CIE in britanske MI7. Nekaj dni pred visokim političnim srečanjem mora uporabiti vse trike, kar jih pozna, da bi svet rešil pred katastrofo.

Prav tako v soboto, 20. aprila, ob 22.30 sledi še en komičen film, ki pa nas bo popeljal v slikovit samosvoj svet režiserja Wesa Andersona. Pustolovska krimi komedija Grand Budapest Hotel ima na spletni strani IMDb visoko oceno 8,1, nagrajen pa je bil tudi s štirimi oskarji.

Obsežna zezdniška zasedba (Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Adrien Brody, Tilda Swinton, F. Murray Abraham, Tom Wilkinson) prinaša nenavadno zgodbo, polno ekscentričnih likov in posneto po navdihu klasičnih hollywoodskih komedij iz 30 let prejšnjega stoletja.

Sloviti hotelski receptor Monsieur Gustave je velik poznavalec človeške nravi in najbolj skritih želja svojih nenavadnih gostov. Postrešček Zero Moustafa je njegov nenavadni, a edini zaupanja vredni tovariš. Tu je še uganka pogrešane umetnine, besna bitka za družinsko dediščino in najslajša ljubezenska avantura – vse to pred kuliso dramatično spreminjajoče se Evrope.

