Starost: 27 let

Kraj bivanja: Koper

Simon Blažević iz okolice Kopra je osebni trener in model, leta 2019 pa se je okitil tudi z laskavim lepotnim nazivom mister Slovenije. Po duši je športnik. Od šestega leta je treniral kajak na mirnih vodah in v tem športu vztrajal kar 19 let. Simon pravi, da se rad preizkuša in rad zapusti svojo cono udobja. Vedno išče nove izzive, zato upa, da ga bo našel tudi v Dominikanski republiki.

