Miran Ališič tekmovalcem razkril, kdo bo v prvi postavi proti Mehiki #video

Nocoj ob 19.45 nas v oddaji Extlon Slovenija čaka poseben spektakel, saj se bodo naši tekmovalci pomerili proti ekipi Mehike, ki je na mednarodnih tekmah vedno v vlogi velike favoritke. Voditelj Miran Ališič je tekmovalcem ekipe Triglav in Jadran že razkril, kdo bo v prvi postavi za to prestižno tekmo.

Danes na poligonih ne bosta tekmovali ekipi Triglav in Jadran, temveč bodo tekmovalci združili moči pod slovensko zastavo in skupaj poskušali premagati favorizirane Mehičane, ki so na podobnih mednarodnih tekmah že velikokrat pokazali svojo premoč.

Ekipi Jadran in Triglav je zjutraj najprej čakalo presenečenje v škatlah, v katerih so se skrivali posebni slovenski dresi za tekmo, ki se bo odvila na poligonu Mesto Exatlon, kasneje pa je tekmovalce v vili in baraki obiskal še voditelj Miran Ališič. Razkril jim je, kdo bo v prvi postavi slovenske reprezentance Exatlon na prvi mednarodni tekmi. Ekipo bo sestavljalo pet fantov in štiri dekleta.

"Reprezentanca ste vsi, da ne bo pomote. Vsi lahko pridete na vrsto kadarkoli," je dejal Miran, preden je razkril, kdo bo v udarni postavi. Več v zgornjem videu.

Kdo iz ekip Jadran in Triglav se je uvrstil v prvo postavo za tekmo proti Mehiki, bo jasno že nocoj, ko bomo izvedeli tudi, kako dobro se je naša ekipa upirala proti močni mehiški ekipi.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

