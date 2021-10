Kot iz nočne more: v posteljo ji je zlezla tarantela #video

V oddaji Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45, je modra ekipa Jadran utrpela najhujši poraz do zdaj. Po ponovni selitvi v barako pa so jim noč kratile še gomazeče živali.

"Za mano je najslabša noč do zdaj," je po ponovni selitvi v barako povedal član modre ekipe Luka Turk in pojasnil, da so ga popikali komarji, insekti so mu plezali po nogah, nekaj pa ga je tudi pičilo. Poleg tega so mu miren spanec onemogočale še številne poškodbe, s katerimi se trenutno ubada.

Da je bila noč v baraki vse prej kot prijetna, je povedala tudi Eva, ki je razkrila, da so v Sanjini postelji našli celo tarantelo. Da je bilo res tako, je razvidno tudi na zgornjem videoposnetku.

Razlog za slab spanec pri ekipi Jadran pa verjetno ni samo vse zgoraj našteto, ampak je k temu precej pripomogel tudi zelo boleč poraz, ki so ga večer pred tem doživeli na poligonu.

V tekmi za vilo so v rokah že držali veliko prednost, saj so vodili z rezultatom 9:3. Do zmage in obstanka v vili jim je tako manjkala le še ena točka, nato pa je sledil popoln preobrat. Ekipi Triglav je uspelo zmagati. Končni rezultat je bil 10:9 zanje. Rdeča ekipa se je ponovne selitve v vilo tako nadvse razveselila, modri pa so bili po najhujšem porazu do zdaj povsem poklapani.

