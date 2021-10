Alen ima dovolj: Če bo treba, ji bomo zagrozili in ji povedali svoje #video

Prejšnji teden so tekmovalci modre ekipe Jadran začeli zelo spodbudno. Vknjižili so prvo zmago na poligonu in si priborili teden dni bivanja v razkošni vili. Nato jim je uspelo zmagati še na tekmi za bonus in si pridobili nekaj prednosti na tekmi za obstoj, ki pa so jo nato izgubili. To je pomenilo, da se bosta še četrti teden zapored za obstanek v šovu borila dva tekmovalca iz njihove ekipe. Poraženec tega dvoboja je bil Nik Korošec, ki je tako moral zapustiti šov, še pred njim pa je zaradi poškodbe igro za 50 tisoč evrov zapustila Katarina Jerše.

Čeprav je ekipa Jadran v tem tednu vpisala svoji prvi dve zmagi, je bil končni izkupiček tedna zelo slab. Prav zaradi tega je bil Alen zelo nezadovoljen, potem ko je Sanji na poligonu posamične tekme uspelo ugnati vsa dekleta in si je tako priborila že drugo medaljo, blestela pa je tudi v dveh izločilnih dvobojih, medtem ko na ekipnih tekmah ne kaže tako dobrih predstav.

"Nisem si želel, da Sanja dobi medaljo. Želim si, da Sanja čim prej zapusti šov," je o sotekmovalki povedal Alen. Dodal je, da si po njegovem mnenju Sanja sploh ne želi ekipnih zmag. "Morala se bo bolj potruditi. Malo ji bomo zagrozili, malo ji bomo povedali svoje. Upam, da me sotekmovalci podprejo. Če bo zaradi tega prišlo do prepira in me sotekmovalci zato pošljejo domov, naj bo tako. Jaz samo želim ekipno igro," je še povedal 21-letnik. Več v zgornjem videu.

Že nocoj modro ekipo Jadran čaka nova težka preizkušnja proti rdeči ekipi Triglav v tekmi za vilo. Ali si bodo zagotoviti obstanek v razkošnem domovanju, bo jasno že v nocojšnji oddaji Exatlon.

