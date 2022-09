Klara Japelj

Ekipa Triglav je od zdaj močnejša za Klaro Japelj, ki je stara 24 let in prihaja z Vrhnike. Po poklicu je diplomirana vzgojiteljica, je tudi radijska novičarka, največ časa pa namenja osebnemu trenerstvu. Svojo športno pot je začela s plesom. Ukvarjala se je s "cheerleadingom" in s hip-hopom, bila pa je tudi državna in mednarodna prvakinja.

Je zelo adrenalinski človek in verjame, da bo zdaj lahko svoj adrenalin sprostila v Exatlonu na drugem koncu sveta. "Kamorkoli grem, prinesem sonce, in v Exatlonu ne bo nič drugače," je pred odhodom v Dominikansko republiko povedala o sebi.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

