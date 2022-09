Kako bodo v vili rešili to posteljno težavo? #video

Dva tekmovalca sta se od tekmovanja že poslovila, ekipama pa se je pridružilo kar pet novih tekmovalcev. To je prineslo tudi nekaj dodatnih skrbi, predvsem rdečim v vili, saj so začeli ugotavljati, da nimajo dovolj postelj. Teja je tako novinki razkrila, da je edino prosto mesto za spanje ob Janu Klobasi.

"Malo imamo posteljnih težav, ker ne vemo, kam bomo dali vse 'otroke' spati. Stisnemo se lahko vedno, ampak vseeno je to resničnostni šov, nekateri smo v zvezah in drugi ne. To posteljno težavo bomo nekako rešili," je povedala najstarejša tekmovalka in nato novinko vprašala, ali ima fanta.

"Jaz, če je kakšna možnost, ne bi bila pri Janu," je iskreno odgovorila Teji. "Najbolj me v bistvu skrbi, da bi morala spati v zakonski postelji s fantom. Glede na to, da imam fanta doma. Saj ne da bi se obremenjevala in bi tudi moji razumeli, da je bila nuja. Ampak, če bi lahko izbirala, bi spala v sobi z dekleti."

Kako bodo v ekipi Triglav rešili zagato s pomanjkanjem postelj, izveste v nocojšnji oddaji, v kateri se nam bodo predstavili kar trije novi tekmovalci.

