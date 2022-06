Državno odvetništvo umaknilo tožbe o neprijavljenih shodih #video

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je opozorila, da so odloki o neprijavljenih shodih po njenem mnenju neustavni: "Bili smo priča pravnemu razgrajaštvu in barbarstvu v podobi odlokov, ki so bili prepoznani kot protiustavni."

Nastali položaj je zapleten

Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič je v oddaji Ura moči na Planet TV poudaril: "15. člen ustave pravi, da so človekove pravice omejene z ustavo in človekovimi pravicami drugih. Ko neki demonstrant zapre avtocesto, s tem krši tudi človekove pravice nekoga, da se prosto giblje."

Odvetnik in ugledni specialist za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar pa poudarja zapletenost nastalega položaja: "Vsak posamezni primer je treba posebej proučiti. Ustavno sodišče je sicer razveljavilo vrsto odlokov, vendar vedno z učinkom za naprej. Treba je povedati, da določeni ukrepi oziroma odloki niso bili razglašeni v nasprotju z ustavo. Tisti pa so seveda veljali."

Postopke bodo ustavili

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan obljublja ustavitev postopkov. Pravi, da bodo v najkrajšem mogočem času pripravili sistem in načrt. "Pripraviti ga moramo dosledno in dovolj kritično-analitično, da ne bomo v postopku naredili kakšnih novih pravnih napak, ki bi zadeve zapletle. To je edini razlog, zakaj tega ne moremo narediti čez noč. Bomo pa to storili v najkrajšem mogočem času," dodaja.

Da se bo vprašanja treba lotiti sistemsko in da stvari še zdaleč niso preproste, opozarja tudi Kovačič Mlinar: "Teh postopkov, ki so se začeli, ni mogoče kar tako ustaviti, ker tečejo v skladu z zakonom o prekrških po uradni dolžnosti. Kot je napovedala ministrica in kot sem tudi sam že večkrat opozoril, bo treba to problematiko urediti sistemsko s posebnim zakonom."

Primeri so v različnih delih postopka

Švarc Pipanova pravi tudi, da so primeri v različnih delih postopka: "Nekateri postopki se še nadaljujejo in jih bo treba ustaviti. Nekateri so se že končali in jih bo treba odpraviti oziroma odpraviti njihove posledice, vključno z vpisom v kazenske in prekrškovne evidence, kjer bomo morali zagotoviti izbris. V nekaterih primerih, kjer so bile globe že plačane, pa bomo morali najti način, da te globe povrnemo."

Kovačič Mlinar še poudarja, da pri že končanih primerih ne obstaja veliko manevrskega prostora za spremembe. Pravi, da bi v teh primerih lahko tisti, ki so globe že plačali, zahtevali vrnitev glob zgolj s civilno tožbo.

Gregorčič pa pravi, da o tem, kaj je kdo naredil narobe, v državi, kjer je vladavina prava, odločajo izključno sodišča. "Zelo me skrbi, če novopečena ministrica za pravosodje ne verjame v pravno državo. V tisto, kjer ima zadnjo besedo o tem, kaj je prav in narobe, sodišče," je še sklenil.