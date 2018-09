Se v Baru obeta nov ljubezenski parček? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko sta Lara in Žiga, barovca, ki že od prvega dne dvigujeta prah z divjim predajanjem strastem, zapadla v prvo ljubezensko krizo, si vse bolj naklonjena postajata druga dva tekmovalca. Lahko pričakujemo nov par v šovu?

Lara in Žiga sta vsekakor zaznamovala prvih nekaj dni v resničnostnem šovu Bar. Sprva je šlo predvsem za nebrzdano in divje predajanje strastem, ki se je nato razvilo v nežno ljubkovanje, v zadnjih dneh pa je med njima začelo malce škripati.

In če je usoda njunega ljubezenskega razmerja trenutno negotova, se na drugi strani vse večja naklonjenost kaže med barovko Teo in barovcem Kristianom. Sinoči sta šla celo skupaj v posteljo, kjer sta zaspala v nežnem objemu, a je njun romantični trenutek nenadoma prekinila Maruša, ki je legla k njima v posteljo in od Kristiana zahtevala svojo odejo. Ker je bila Maruša ob tem nekoliko opita, ob tem ni manjkalo smeha. Več v priloženem videu:

Ali se bo med Kristianom in Teo, ki pred vstopom v šov nista zanikala možnosti, da bi se v Baru lahko zaljubila, razvilo kaj več, bo pokazal čas. Več pa v nocojšnji oddaji Bar ob 21. uri na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri in ob sobotah ob 20. uri, ko bo na sporedu prva izločilna oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.