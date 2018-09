Namesto na ples Lara in Žiga raje v posteljo #Barplanet

Prve noči so na račun divjanja strasti med Žigo in Laro trpeli tudi njuni sotekmovalci, ki zaradi njune posteljne akcije niso dobro spali. A ko je med njima naslednjič postalo vroče, so se pametno umaknili in si našli zabavno sprostitev.

Nocoj ne zamudite velikega odprtja bara! Barovke in barovci vas vabijo, da se jim ob 20. uri pridružite na Kongresnem trgu 3, saj za vas pripravljajo noro zabavo z DJ Saturday Simonom in kar nekaj presenečenj.

Nedelja je bila vsaj delno namenjena tudi sproščanju in barovci ter barovke so se zbrali v dnevnem prostoru. Izjemi sta bila Žiga in Lara, ki sta si v spalnici ta čas znova vzela nekaj trenutkov samo zase. Njuni sotekmovalci so si zaželeli glasbe in kmalu se je iz zvočnikov razlegla skladba njihovega sotekmovalca Grege oz. Buraza z naslovom Olga.

Barovci so zaplesali na skladbo Olga. Foto: Planet TV

Pesem se je vrtela znova in znova in kmalu je Noemi dobila zanimivo idejo. Sotekmovalce je spodbudila, naj vstanejo in se ji pridružijo pri plesu. Ker je Grega del zasedbe z imenom Buraza (sestavljata jo skupaj z bratom), je bil seveda poleg Noemi glavni protagonist plesne akcije in ostale želel naučiti pravih gibov oziroma koreografije.

Med miganjem se je rodila tudi zanimiva ideja, povezana z nocojšnjim velikim odprtjem bara na Kongresnem trgu 3, kamor ste vabljeni vsi! Za kakšno zamisel gre, pa preverite v nocojšnji novi epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!