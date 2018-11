Kiki: Še dobro, da sem jo pustil, preden sem šel v šov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi bitke med starimi in novimi barovci za obstanek v šovu, je med tekmovalci mogoče opaziti vse več taktiziranja. Kiki je prepričan, da zanj po večini glasujejo mlada dekleta, zato se mu zdi dobro, da je trenutno samski in da je pred vstopom v šov pustil dekle.

Kristian je prepričan, da mu njegova priljubljenost med dekleti lahko pomaga pri glasovanjih, ko bo sedel na vročem stolu. Domneva še, da je za njegovo taktiko dobro, da ostane samski do konca šova.

Pametno se mu zdi, da je pred vstopom v šov pustil dekle, saj bi ga to oviralo pri tem, da bi lahko bil z glavo in srcem v šovu. Tudi prijateljici, ki ga v Baru redno obiskuje in s katero sta si nekajkrat že izmenjevala nežnosti, je naročil, naj zmanjša število obiskov, saj je Mateju, odkar si je blizu s Teo, podpora med dekleti močno upadla.

Del pogovora med Kristianom in Sandijem na temo deklet in zvestobe si poglejte v spodnjem videu, več pa v nocojšnji oddaji Bar.

