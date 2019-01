Izpadla Barovka Nika: Čudno se bo vrniti v realnost #intervju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ste gledalci odločili, da mora bitko za glavno nagrado 50.000 evrov zapustiti Nika. Ta žalosti in razočaranja ob dejstvu, da le teden dni pred velikim finalom zapušča šov, ni mogla skriti. Ob razglasitvi, da mora domov, so jo oblile solze.

Nika, šov si zapustila v solzah. Zakaj?

Ker sem bila razočarana, da sem ga zapustila tik pred finalom, ki sem si ga zelo želela.

Se ti zdi, da bi dobila mesto v finalu, če bi bila del šova od samega začetka? Da si dobila najmanj podpore, ker si prišla - tako kot Srečko - pozneje v šov?

Večkrat sem že omenila, da bi se lahko vse drugače odvilo, če bi bila v šovu od začetka. Dejstvo je, da so si gledalci že na začetku šova izbrali svojega favorita in si je res težje pridobiti podpornike, če prideš naknadno.

Nika pravi, da se je v šovu odlično zabavala in da bo pogrešala prav vse, predvsem pa sotekmovalce. Foto: Ana Kovač

Vseeno si se potem na hitro odločila, da v finalnem tednu pomagaš Srečku in tako ostaneš del Bara. Kako to? Zakaj takšna odločitev?

Srečko je v šov prišel kot novoselec, tako kot jaz. Dobro sva se ujela, zelo dobro sodelujeva pri delu in mi "ta novi" si moramo med sabo pomagati.

Komu bi najbolj privoščila zmago, če bi morala enega izbrati, in zakaj?

Zmago bi najbolj privoščila Mateju ali Katarini. Matej se je od samega začetka že večkrat izkazal, veliko se je naučil in zelo dobro dela. Katarina je zelo dobra gostinka in meni najbližja od tekmovalcev.

Komu pa najmanj privoščiš zmago in zakaj?

Vsak, ki je preživel v Baru vsaj en teden, si zasluži zmago, že samo zaradi vseh pritiskov z vseh strani, tako da tukaj ni niti enega, ki bi ga izpostavila, da si ne bi zaslužil naziva zmagovalca.

Nika je ob novici, da je prejela najmanj glasov in da odhaja domov, zajokala. Foto: Ana Kovač

Kaj se ti je v teh tednih, kar si bila del šova, najbolj vtisnilo v spomin?

Meni bo celoten šov ostal v zelo lepem spominu, vsak dan posebej. Toliko stvari se je zgodilo, da ne bi mogla izpostaviti točno določenega dogodka, ker je bil vsak dan res po svoje poseben.

Kaj ti je bilo najtežje v tem času?

Najtežje mi je bilo za rojstni dan, tisti teden, ko je bil tukaj Tomaž, in me je po eni uri obiska moje družine nagnal v stanovanje. Res se mi ni zdelo pošteno in takrat sem bila res prizadeta.

Boš kaj pogrešala, zdaj ko je šova konec?

Dejansko bom pogrešala vse, od stanovanja do bara, pa seveda sotekmovalce. Nekako sem se kar navadila biti tukaj in se bo res čudno vrniti v realnost.

Kakšne načrte imaš za prihodnost?

Najprej si bom privoščila en teden počitka, potem pa spet začela delati. Še vedno si zelo želim odpreti svojo vinoteko in si bom prizadevala, da ta cilj čimprej uresničim.

