Emi tudi na dopustu razmišljal o treningih #foto

Vedno nasmejanega Emija, ki ste ga spoznali v prvi sezoni resničnostnega šova Bar na Planetu in ki je to poletje kot član komisije sodeloval tudi pri izboru kandidatov za novo sezono šova, sta na Krk spremljali prijateljici Urška in Teja. "To ni bil naš prvi skok v tujino, saj me Urška in Teja spremljata tudi na maratonskih podvigih zunaj Slovenije," je povedal Emi in dodal, da tokrat v nasprotju s preostalimi počitnicami ni počel prav ničesar. "Letos prvič nisem smučal na vodi kot vsako leto do zdaj, saj sem dobesedno vse dneve poležaval, se nastavljal soncu in užival v družbi prijateljic. Poleg ležanja, hrane in pijače pa smo nekaj časa namenili tudi igranju družabnih iger, kot sta Enka in Activity."

Se je pa na Krku srečal tudi s svojim osebnim trenerjem Damjanom Frasom, da sta skovala načrt za novo sezono treningov. To je namreč zelo pomembno ne le za ohranjanje fit postave, temveč za vzdrževanje Emijeve dobre kondicije za maratone. "Damjan je prišel po nas z gliserjem in nas zapeljal iz Šila do Selc, kjer se nam je dokazal kot odličen mojster žara. V družbi njegove žene Vanje in prijateljev smo uživali ves dan," je razkril.

Nekaj utrinkov z Emijevega dopusta si lahko ogledate spodaj.

Emi si je baterije polnil na Krku. Foto: osebni arhiv

Na počitnice se je odpravil s prijateljicama Tejo in Urško. Foto: osebni arhiv

Na letošnjem morskem oddihu je večinoma lenaril, priznava. Foto: osebni arhiv