Barovka Maruša vroče poljubljala obiskovalca #video

V resničnostnem šovu Bar na Planet TV smo že nekajkrat videli preskakovanje iskric. Nekateri so se strastem brez večjih zadržkov prepustili tudi pred kamerami, nekateri pa to zanikajo ali se sprenevedajo, da se ni nič zgodilo.

Omenimo najprej tiste, ki se kamer ne bojijo. Lara in Žiga sta bila prva golobčka v šovu, ki svojih strasti nista mogla brzdati in sta se drug drugemu predala pred kamerami. In to večkrat. Tudi Kristian ni bil preveč sramežljiv, ko ga je brhka Avstralka v lokalu prosila za poljub.

Med tistimi, ki se na kamere ne ozirajo preveč, pa je, kot kaže, tudi Maruša. V jutranjem pogovoru z Erikom in Teo je priznala, da je prejšnjo noč obiskovalcu, za katerega lahko domnevamo, da je njen stari znanec, namenila nekaj vročih poljubov. Povedala je še, da sta šla skupaj tudi v toaletne prostore, kjer ju je zasačil Sandi. Več v videu:

