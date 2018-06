Znotraj DeSUS še zadržani do Erjavčeve ponudbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kakšno bo večinsko mnenje o ponujenem odstopu prvaka DeSUS Karla Erjavca, o katerem bo svet stranke odločal v petek, za zdaj ni mogoče predvideti. Iz stranke je slišati, da je treba razčistiti, kaj točno je krivo za slab volilni izid in kolikšna je odgovornost Erjavca. Četudi so nekateri odločitev o tem že sprejeli, je razkriti ne želijo.

Podpredsednik DeSUS in poslanec Tomaž Gantar je ocenil, da je Erjavec naredil pravilno potezo s tem, ko je ponudil odstop. Stranka je namreč na tokratnih državnozborskih volitvah precej poslabšala svoj rezultat, osvojili so pet poslanskih mest, pred štirimi leti pa je bilo na njihovi listi izvoljenih deset poslancev.

Treba je ugotoviti, ali gre le za eno napako ali več

Erjavca bi lahko na položaju predsednika zamenjal Tomaž Gantar. Foto: Bor Slana Po Gantarjevem prepričanju je treba razčistiti, zakaj je DeSUS na volitvah dosegla takšen rezultat in v kolikšni meri je za to odgovoren Erjavec, s tem pa torej, ali je njegov odstop smiselno sprejeti. Glede predvolilne povezave DeSUS z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ki jo nekateri vidijo kot največjo napako, je Gantar dejal, da se gotovo odgovornost za to v največji meri pripisuje predsedniku stranke, toda da ta povezava ni zgolj njegova odgovornost. Je pa po Gantarjevem mnenju treba ugotoviti, ali gre zgolj za eno napačno potezo ali je bilo narejenih več napačnih korakov v daljšem časovnem obdobju. V slednjem primeru je prav, da se o Erjavčevem ponujenem odstopu tudi glasuje, je dejal.

Gantar: Vedno obstaja alternativa

Petkov izid na seji sveta stranke je po Gantarjevih besedah nepredvidljiv. Na vprašanje, ali v stranki vidi alternativo, če se Erjavec poslovi, je odgovoril, da vedno obstaja alternativa, a o tem ne želi špekulirati. Gantar je sicer eden od treh podpredsednikov stranke, ki bi lahko po morebitnem Erjavčevem odstopu začasno prevzeli vodenje stranke. Ker je Erjavca tudi doslej nadomeščal, se zdi ravno on logična izbira. Ravno zaradi tega pa, kot je poudaril, s svojim stališčem ne želi vplivati na razplet petkovega glasovanja.

Jurša alternative Erjavcu na čelu stranke ne vidi

Vodja strankine poslanske skupine Franc Jurša pa alternative Erjavcu na čelu stranke ne vidi. Sam se je, kot je zatrdil, že zdavnaj odločil, kako bo v petek glasoval, a svoje odločitve ne želi razkriti. Potrdil je, da je izvršni odbor stranke pred volitvami sprejel sklep, da se stranka poveže v t. i. levi blok z Jankovićem. Ponujeni odstop je po Jurševih besedah Erjavčeva osebna odločitev. Kakšno je stališče večine, pa se bo pokazalo v petek, je še dodal Jurša, ki pričakuje burno razpravo.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je za Planet TV povedal, da je bila predvolilna koalicija, ki jo je predsednik stranke upokojencev Karl Erjavec sklenil z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, napaka. Foto: STA

Bodo v petek o Erjavcu sploh glasovali?

Tudi po besedah evropskega poslanca iz vrst DeSUS Iva Vajgla bo Erjavčeva usoda stvar razprave in odločitve na svetu stranke. Kot je zatrdil, sam ne bo sodeloval v razpravi o nobenih personalnih vprašanjih, je pa pripravljen sodelovati v razpravi o programskih usmeritvah te stranke. Tudi vprašanje o odgovornosti Erjavca za povezavo z Jankovićem prepušča razpravi na svetu stranke, po njegovem mnenju pa sicer s tem dogovorom stranka ni niti pridobila niti izgubila. Na vprašanje, ali je že odločen, kako bo v petek glasoval, je odgovoril, da mogoče sploh ne bo treba glasovati.

Dosedanji minister za kulturo iz vrst DeSUS Tone Peršak meni, da je normalno, da je Erjavec v tem primeru ponudil odstop. Zdaj pa se je treba po njegovih besedah odločiti, ali se odstop sprejme, in če se, kdaj, saj v tem trenutku potekajo pogovori o sestavi nove koalicije. Prav tako je treba oceniti, ali v stranki obstaja kdo, ki bi bil Erjavčeva zamenjava. Sam, kot je dejal, je v stranki krajši čas in premalo pozna ljudi, v petek pa se seje sveta stranke ne bo mogel udeležiti in tako ne bo glasoval o ponujenem odstopu.