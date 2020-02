Zima še ni rekla zadnje: v sredo sneg do nižin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot kaže, se zima še ni poslovila. Po podatkih agencije za okolje se bo meja sneženje v sredo spustila do nižin.

Po že skoraj pomladnih temperaturah se v prihodnjih dneh obeta ohladitev. Kot poroča Arso, bo padavine spremljalo tudi grmenje, meja sneženja se bo ob močnejših padavinah ponekod v notranjosti Slovenije lahko spustila do nižin.

Začetek tedna zelo topel

Danes bo sicer zmerno do pretežno oblačno, malo več sonca bo na Primorskem. Zjutraj lahko na severovzhodu pade kakšna kaplja dežja. Čez dan bo prehodno zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Ponoči se bo delno razjasnilo, po kotlinah severne in osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle.

Jutri se bo od zahoda spet pooblačilo, le v vzhodnih krajih bo večji del dneva še deloma jasno. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 9 do 14, na vzhodu okoli 16 stopinj Celzija.

V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla.