Zaradi pokojnega kandidata bodo ovadili Stranko slovenskega naroda

Volilna komisija v volilni enoti Postojna bo zoper Stranko slovenskega naroda vložila predlog kazenske ovadbe. Foto: STA

V volilni enoti Postojna so namreč delno zavrnili kandidatno listo SSN, saj se je na njej znašel kandidat, ki je lani umrl. Poleg tega bo komisija na policijo vložila predlog kazenske ovadbe.

V SSN obžalujejo zaplet s pokojnim kandidatom

Kakšna bo vsebina ovadbe in proti komu bo vložena, še ni znano, sporno pa utegne biti soglasje, ki ga morajo vloženim listam priložiti vsi kandidati za poslance.

V stranki SSN niso znali pojasniti, kako se je zgodil zaplet. Njen predsednik Marjan Žandar je povedal le, da se je pri določanju kandidatnih list zgodila napaka, ki jo obžalujejo.

To sicer ni edini zaplet, ki spremlja tokratne državnozborske volitve. Državna volilna komisija bo tako danes obravnavala zaplet zaradi kandidatke Milene Babič, ki sta jo na listo za volitve v državni zbor uvrstili tako SD kot Andrej Čuš in Zeleni Slovenije.

Stranke bodo pravico iskale tudi na ustavnem sodišču

Poleg tega so volilne komisije ob pregledu vloženih list zavrnile še nekaj drugih list v celoti, in sicer zaradi neizpolnjevanja 35-odstotne spolne kvote. Listo Kangler & Primc - Združena desnica so zavrnili v novomeški in kranjski volilni enoti, listo Združene levice in Sloge pa v volilni enoti Celje.

Medtem ko je vrhovno sodišče že pritrdilo odločitvi novomeške in celjske volilne komisije, bodo predstavniki Združene desnice danes vložili pritožbo na določitev volilne komisije v Kranju. Tako lista Združene levice in Sloge kot koalicija Združena desnica bosta pravico iskali še na ustavnem sodišču.