Ustavni sodniki zavrnili pritožbo zoper potrditev poslanskih mandatov

Ustavno sodišče je pritožbo šestih pritožnikov iz vrst neparlamentarnih strank zoper ravnanje mandatno-volilne komisije državnega zbora v postopku potrditve poslanskih mandatov zavrnilo kot očitno neutemeljeno. Ustavni sodniki so sporočili, da zakonodaja komisiji ne nalaga, da pri obravnavi pritožb pridobi mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora, kot trdijo pritožniki.

Omenjeno pritožbo so na ustavno sodišče vložili zastopnik kandidatne liste Združena Levica in Sloga Franc Žnidaršič, Rastko Plohl, Janko Veber, Vili Kovačič, Jožef Jarh in Gašper Ferjan.

Prepričani so, da je mandatno-volilna komisija državnega zbora v postopku potrditve poslanskih mandatov v državnem zboru neupravičeno zavrgla njihovo pritožbo zoper odločitev državne volilne komisije (DVK) o ugotovitvi izida predčasnih državnozborskih volitev, ki so potekale junija.

Ustavni sodniki pritožbo šesterice soglasno označili za neutemeljeno

Po njihovem prepričanju bi morala mandatno-volilna komisija državnega zbora še pred odločanjem o pritožbi pridobiti pisno stališče zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Zato naj bi bil njen predlog za potrditev poslanskih mandatov, ki ga je poslala v potrditev državnemu zboru, neveljaven. Posledično naj bi bili neveljavni vsi poslanski mandati in tudi prvo zasedanje državnega zbora.

Ustavni sodniki so njihovo pobudo zavrnili kot očitno neutemeljeno, saj po njihovih navedbah zakon o poslancih in poslovnik državnega zbora mandatno-volilni komisiji ne nalagata, da mora pred obravnavo pritožbe pridobiti mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Takšno odločitev je soglasno potrdilo sedem ustavnih sodnikov.