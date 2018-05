SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)

Predstavitev strank, ki kandidirajo na volitvah

Ustanovljena: 1989 kot Socialdemokratska zveza Slovenije

Predsednik: Janez Janša (od 1993; sedmi mandat)

Ključni ljudje: Jelka Godec, Milan Zver (podpredsednika), Jože Tanko (vodja poslanske skupine), Anže Logar (predsednik sveta), Janez Mežan (generalni sekretar), Romana Tomc, Patricija Šulin (evropski poslanki), Andrej Šircelj (poslanec), Anja Bah Žibert (poslanka), Božo Predalič.

Kratek opis: Na politični sceni je že tri desetletja. Čeprav je bila SDS še do leta 2003 tudi uradno socialdemokratska stranka, je vedno sodila na desni politični pol. Zagovarja vrednotni konservativizem, domoljubje, privatizacijo, manjšo vlogo države v gospodarstvu in radikalne spremembe v družbi, opredeljene kot koncept "druge republike". Iz nekoč zmerne stranke desne sredine, ki je opozarjala na stranpoti tranzicije ter poudarjala pomen srednjega in malega podjetništva, se v zadnjih letih pomika vedno bolj desno. Na to sta vplivala serija volilnih porazov in odhod Janše v zapor, ki ga je utrdil v boju proti "globoki državi". Od leta 2015 stranka ostro nasprotuje prihodu migrantov. Pri tem odkrito simpatizira tudi z nekaterimi evropskimi populističnimi in skrajno desnimi strankami. Velja za najbolje organizirano in številčno stranko, ki v veliki meri temelji na kultu osebnosti njenega predsednika.

Mednarodne povezave: Evropska ljudska stranka (EPP)

Obdobje v vladi: 2012-2013 (premier Janša), 2004-2008 (Janša), 2000 (Andrej Bajuk), 1993-1994 (Janez Drnovšek; odhod po aferi Depala vas), 1992-1993 (Drnovšek), 1990-1992 (Lojze Peterle).

Afere:

Leta 1988 je Janezu Janši afera JBTZ nadela avreolo borca za neodvisnost Slovenije, ki mu je prinesla zajeten politični kapital. Vse najodmevnejše afere stranke so povezane z njenim predsednikom: