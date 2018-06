"Prav je, da je Pahor pokazal svojo naravo"

Predsednik države Borut Pahor je pred dnevi dejal, da smo priče "naraščajočemu pojavu močnih političnih voditeljev, tudi v državah z dolgo demokratično tradicijo". Pahor meni, da to ne vodi nujno v avtoritarnost. "Prav je, da pokaže svojo naravo. Slabše bi bilo, če bi to skrival in si mislil, govoril pa nekaj drugega. Nekaj časa je tudi skrival, zdaj pa ni mogel več," o izjavah predsednika meni nekdanji poslanec Pavle Gantar.

Predsednik države Borut Pahor je že pred volitvami govoril, da bo prvo priložnost za sestavo vlade podelil relativnemu zmagovalcu. Svoje napovedi je uresničil štiri dni po volilnem dnevu in se dobil na neformalnem pogovoru s predsednikom relativne zmagovalke SDS, Janezom Janšo, in potrdil, da mu bo ponudil mandatarstvo.

"Seveda vlado lahko sestavi tudi kdo drug, vendar iz izkušenj vemo, da je to druga najboljša možnost," je med drugim po sestanku dejal Pahor.

"Z izjavo ne prikriva navdušenja nad razvojem t. i. ljudske demokracije"

Foto: STA Več prahu je dvignil s svojimi izjavami v intervjuju za Primorske novice, kjer je dejal, da smo priče "naraščajočemu pojavu močnih političnih voditeljev, tudi v državah z dolgo demokratično tradicijo". ''Za mnogo ljudi je privlačno imeti voditelja, ki nadomesti pomanjkljivosti demokracije."

"V nasprotju s tistimi, ki navadno hitro sklepajo, da to vodi v avtoritarnost, nisem tako prepričan, da je to dvoje nujno povezano. Ljudje iščejo močne voditelje, za katere verjamejo, da bodo stvari lahko uredili," je dejal Pahor. Ob tem je poudaril, da če so demokratične institucije dovolj močne, v tem ne vidi težave," je dopolnil svoj odgovor.

"Z izjavo ne prikriva svojega navdušenja nad razvojem v višegrajski skupini, kjer močni voditelji peljejo države iz liberalno-demokratske ureditve v tako imenovane ljudske demokracije, ki temeljijo na močnem voditelju, močni vlogi ene stranke," o izjavah Pahorja meni nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar, ki je bil član različnih strank – med drugim tudi LDS in Zares.

Prej skrajno leve, zdaj skrajno desne

Za primer takšnega voditelja daje vodjo najmočnejše stranke na Madžarskem Fidesa Viktorja Orbana.

"Fides pobira več kot 50 odstotkov glasov in preostale stranke bolj ko ne obstajajo samo zato, da zagotavljajo nominalno politični pluralizem. Ruši se sodstvo, medije, zaostruje se odnos do etničnih skupin (begunci, Romi). Lahko bi rekli, da se postopoma obnavlja vzore ljudskih demokracij v Vzhodni Evropi, v času komunizma in ruske prevlade, s to razliko, da je politični predznak zdaj radikalno desni, medtem ko je bil prej radikalno levi," dodaja Gantar.

Foto: STA

Hvalica: Po Titu ima Janša najdaljši staž na vrhu ene stranke

Nekdanji poslanec in član SDS Ivo Hvalica težavo vidi v tem, da SDS že tako dolgo vodi en človek.

"Ves čas volitev, ko so se številni zaganjali v predsednika SDS, se nihče ni spomnil, da ta obvladuje stranko na dokaj avtokratski način že 25 let. To je po Titu najdaljši staž na vrhu ene stranke," opozarja Hvalica.

"Močna civilna družba je odločen protistrup za takšne Pahorjeve izjave"

Po Gantarjevih besedah je v Sloveniji razmeroma močna civilna družba, tako na levici kot tudi med intelektualci s konservativnimi pogledi, ki si ne želijo takšne politike.

"Močna civilna družba je odločen protistrup za takšne Pahorjeve izjave," je prepričan Gantar.

Foto: STA

"Prav je, da pokaže svojo naravo"

Pahor je večkrat ponovil, da bo mandat za sestavo vlade podelil SDS. Bi se moral ob takšnih vprašanjih vzdržati komentarjev?

"Prav je, da pokaže svojo naravo. Slabše bi bilo, če bi to skrival in si mislil, govoril pa nekaj drugega. Nekaj časa je tudi skrival, zdaj pa ni mogel več. Imamo pravico slišati, kaj si misli. Vendar je mogoče za politike včasih bolje, da manj govorijo. V takšnih primerih bi bila striktno nevtralna drža, da ne bi rekel nič," meni Gantar.

"Glava nas bo bolela, če bo vlado vodil Marjan Šarec ali pa Janez Janša"

Nekdanji predsednik državnega zbora ob tem dodaja, da se mu zdijo odločitve o (ne)pogovarjanju z Janšo napačne.

"Mislim, da se morajo politiki pogovarjati in se odzivati drug na drugega. V predvolilnem času smo poslušali, kako na tisoč in en način reči ne Janezu Janši. To se mi ne zdi briljantna poteza levosredinskih voditeljev strank. S pogovori ni nič narobe," opozarja Gantar in dodaja: "Glava nas bo bolela, če bo vlado vodil Marjan Šarec ali pa Janez Janša."