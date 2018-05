Pokojnine so se realno znižale za 8,5 odstotka. Kaj napoveduje Erjavec? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janez Sušnik je danes po srečanju z vodstvom stranke DeSUS izrazil zadovoljstvo nad predvolilnim programom te stranke in ocenil, da imajo veliko skupnega. Izrecne podpore stranki sicer ni izrekel, ampak je napovedal, da bodo svoja priporočila podali prihodnji teden še po drugih posvetih.

Zadovoljen z današnjim sestankom je bil tudi predsednik DeSUS Karl Erjavec, ki je poudaril, da z ZDUS dobro sodelujejo, pričakovanja po nadaljnjem sodelovanju pa so velika tudi za prihodnje, še posebej če bo DeSUS v novi vladi.

Erjavec je napovedal, da nameravajo tudi v prihodnje nadaljevati aktivnosti za "popravo krivic" zaradi varčevalnih ukrepov ob krizi. Zaradi zamrznitve usklajevanja leta 2010 za nadaljnjih pet let so se namreč pokojnine realno znižale za 8,5 odstotka in predlog DeSUS je, da bi vsako leto pokojnine še dodatno uskladili za dva odstotka.

To bi zneslo nekje 334 milijonov evrov, kar bi po mnenju Erjavca lahko zagotovili zlasti iz proračuna. "Mislim, da ne bi smel biti problem najti za vsako leto za dodatno usklajevanje pokojnin nekaj manj kot 90 milijonov evrov," je dejal Erjavec, Sušnik pa ga je pri tem podprl.

Prav tako si želijo dvigniti vdovski dodatek s 15 na 25 odstotkov. Na vsak način pa želijo, da najnižja pokojnina ne bi bila nižja od 620 evrov.