Janković in Erjavec v podpis sporazuma #vŽivo

Prvaka strank PS Zoran Janković in DeSUS Karl Erjavec bosta popoldne predstavila sporazum o t. i. levem bloku, ki ga bosta podpisala. Po besedah Jankovića ima ta le dve točki; prva je zaveza, da ne bodo šli v koalicijo s SDS, z drugo pa bi se stranka podpisnica obvezala, da bo na prvo mesto postavila človeka in zaščito narave.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na slavnostni seji mestnega sveta ob današnjem mestnem prazniku namreč pojasnil tudi svojo pobudo za sporazum o levem bloku.

Janković je pojasnil, da k podpisu sporazuma poziva vse stranke, ki bi to želele. Posebej se je obrnil na premierja, ki opravlja tekoče posle, predsednika SMC Mira Cerarja ter predsednika DeSUS Karla Erjavca, ki sta bila na seji navzoča. Oba je povabil k podpisu. Erjavec bo sicer svoj pristop k sporazumu pojasnil na popoldanski novinarski konferenci.

SMC na volitve samostojno, PS ne želi drobiti sil levici

Cerar pa je po seji dejal, da gre SMC samostojno na volitve. A je dodal, da bodo še počakali na razvoj dogodkov, da vidijo, kaj se bo s to pobudo še dogajalo.

Janković je bil kritičen tudi do delovanja SDS na lokalni ravni, ko je govoril o stranki, "ki v Bruselj piše proti Ljubljani" in "ki punta ljudi pri ključnih projektih", med katerimi je omenil prenovo tržnice in Plečnikovega stadiona. Foto: STA Da s Pozitivno Slovenijo (PS) ne gredo na volitve, se je Janković sicer odločil, ker ne želi drobiti sil na levici, je ponovil. Ob tem pa je spomnil tudi na svoje besede, da bo naredil vse, da prihodnje vlade ne bo vodil predsednik SDS Janez Janša. "Njegovih pet let je bilo res preveč za to državo," je ocenil.

Njegovi očitki prvaku SDS so povezani s prodajo Mercatorja 2005, odvzemom tretjine proračuna Ljubljani v letu 2006 ter "zločestim" zakonom za uravnoteženje javnih financ. Najhujše pa je po Jankovićevih besedah, da je Janša potem, ko že ni bil več premier, pozival k ukrepom trojke in "s tem ponujal suverenost Slovenije tujcem v roke".

Nagovor zbranim na seji mestnega sveta pa je sklenil s s pozivom k udeležbi na volitvah. "Pokažimo s svojim obiskom volišč, da smo vredni te države in da želimo, da se ta naprej stabilno razvija kot doslej," je poudaril.