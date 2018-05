Erjavec razočaran zaradi odločitve Izraela

Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je danes izrazil obžalovanje zaradi odločitve Izraela, da zaradi slovenske podpore resoluciji ZN, ki je pozvala k mednarodni preiskavi nedavnega nasilja na območju Gaze, pokliče na pogovor slovensko veleposlanico. Napovedal je odgovor zunanjega ministrstva na to potezo Izraela.

"Obžalujem, da je prišlo do uporabe tega ukrepa. Glede na to, da je bilo toliko mrtvih in ranjenih, smo kot predsedujoči Svetu ZN za človekove pravice dolžni, da takšne stvari raziščemo, preiskujemo. Zato smo tudi podprli, da se napravi ta preiskava in pogleda, kaj se je pravzaprav zgodilo, zakaj je prišlo do mrtvih in toliko ranjenih," je povedal Erjavec.

Svet ZN za človekove pravice se je na zahtevo več držav v petek sestal na izrednem zasedanju zaradi nedavnega nasilja ob palestinskih protestih na območju Gaze, ki so bili uperjeni tudi proti odprtju ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu. Po zadnjih podatkih je bilo na ta dan ubitih 62 Palestincev, več kot 2.200 pa jih je bilo ranjenih.

Foto: Reuters Svet ZN je z resolucijo pozval k izvedbi mednarodne preiskave teh dogodkov. Resolucijo je podprlo 29 držav, med njimi tudi Slovenija, ki letos predseduje temu organu Združenih narodov. Erjavec je ob tem tudi menil, da je pri odzivu izraelske vojske na palestinske proteste prišlo do nesorazmerne uporabe sile.

Erjavec napoveduje ustrezen odziv

Po slovenski podpori resoluciji pa je Izrael v ponedeljek na pogovor poklical slovensko veleposlanico v Izraelu Barbaro Sušnik. Erjavec je ocenil, da ta ukrep ni bil potreben. "Če seveda želi tudi Izrael, da se natančno razišče, zakaj je prišlo do teh žrtev. Ampak očitno si tega ne želijo in zato so uporabili ta diplomatski ukrep," je povedal.

Ob tem je napovedal, da se bo ministrstvo za zunanje zadeve ustrezno odzvalo. Kako, ni podrobneje pojasnil. Ne načrtuje pa recipročnega ukrepa, da bi na pogovor poklical izraelskega veleposlanika, ki pokriva Slovenijo. "Pomembno je, da kot predsedujoči Svetu ZN za človekove pravice podpiramo, da se naredi preiskava. In to ni odvisno od izraelskega veleposlanika, ki pokriva Slovenijo," je poudaril minister.

Dodal je sicer, da bodo na ministrstvu še preučili, ali je morda vendarle potreben "še kak poseben pogovor". "Še prej pa bom opravil pogovor z veleposlanico, ki je bila poklicana na pogovor," je še povedal Erjavec.