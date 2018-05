NOVA SLOVENIJA (NSi)

Predstavitev strank, ki kandidirajo na volitvah

Ustanovljena: leta 2000 iz dela nekdanje združene stranke SLS+SKD

Predsednik: Matej Tonin (od 2018)

Ključni ljudje: Robert Ilc (glavni tajnik), Jernej Vrtovec (poslanec), Jože Horvat (vodja poslanske skupine), Valentin Hajdinjak (podpredsednik), Lojze Peterle (evropski poslanec)

Kratek opis: Stranka, ki je še v prejšnjem desetletju (v času Andreja Bajuka) veljala za nekakšen privesek SDS, danes svojo identiteto gradi kot krščansko demokratska stranka, ki svoj vzor vidi v nemški CDU. Umešča se v desno sredino. Zagovarja nižje davke, pomen zasebne lastnine, privatizacijo, zdravstveno reformo s prosto izbiro med javnimi zavodi, odpravo ovir za srednja in mala podjetja ... Velja za stranko, najbolj naklonjeno gospodarstvu. Po izpadu iz državnega zbora leta 2008 se je vanj vrnila leta 2011 in svojo identiteto skušala najti z jasno distanco do SDS. To je sprožilo val napadov iz SDS in desnice. Četudi po odstopu nekdanje predsednice Ljudmile Novak in zamenjavi generacije v NSi med strankama trenutno vlada krhko premirje, jo bo Janša prej ali slej skušal zvleči pod skupni dežnik "enotne" desnice, s pomočjo katerega bi ji lahko – enako kot leta 2008 - jemal glasove, potrebne za relativno zmago.

Mednarodne povezave: Evropska ljudska stranka (EPP)

Obdobje v vladi: 2012-2013 (premier Janez Janša) 2004-2008 (Janša), 2000 (Andrej Bajuk)

Afere:

V obdobju po letu 2011, še posebej v zadnjih dveh letih, je stranka redno nastopala v aferaških medijih iz kroga SDS. Očitali so ji povezanost s poslovnežem Janezem Škrabcem in lobistom Markom Pogorevcem, nekdanjim direktorjem policije. Tonin se je na udaru SDS znašel že leta 2013, ko je kot poslanec podprl ureditev, ki je nekdanjemu predsedniku Milanu Kučanu omogočala prejemanja dodatka k pokojnini. Ob Toninu in Novakovi je bil največja tarča medijev iz kroga SDS Robert Ilc, ključni operativec stranke.

Precej duhov so razburili tudi odhodi nekaterih članov stranke, najbolj Aleša Hojsa, nekdanjega ministra za obrambo, ki je odšel v SDS, in poslanca Zvonka Laha, ki je zdaj pri Andreju Čušu.

V obdobju pred letom 2011 je stranka pozornost vzbujala z ideološkimi in kulturnimi temami. Ljudmila Novak recimo z izjavo, da "homoseksualci ne bi smeli mladih poučevati o spolni vzgoji". Nekdanji minister za delo Janez Drobniču je leta 2006 v navalu jeze odrinil mikrofon tedanji novinarki POP TV Katji Šerugi. Pokojni Andrej Bajuk pa je kot predsednik vlade na njeni zadnji seji leta 2000 podpisal sklep o zagotovitvi stalne prisotnosti slovenskih policijskih sil v štirih zaselkih na levem bregu Dragonje.

Pogovor z Matejem Toninom v predvolilni oddaji Volitve: nov začetek na Planet TV.

1. del:

2. del:

3. del: