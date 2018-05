Predstavitev strank, ki kandidirajo na volitvah

Ustanovljena: 2017 z združitvijo Iniciative za demokratični socializem (IDS) in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (TRS). Šteje se za naslednico koalicije Združena levica (ZL). Ne gre je zamenjevati z istoimensko koalicijo Združena levica – Demokratična stranka dela (ZL-DSD), ki je bila ustanovljena lani spomladi po odhodu iz prejšnje koalicije.

Predsednik: Luka Mesec (od 2017; ima naziv koordinatorja)

Ključni ljudje: Violeta Tomič (namestnica koordinatorja in poslanka), Matej Tašner Vatovec (poslanec), Franc Trček (poslanec), Dušan Plut.

Kratek opis: stranka je produkt in posledica časa. Nastala je kot odgovor na gospodarsko krizo, ki je trg dela zaprla za množice mladih, praznost ponudbe na politični levici (odmik SD v tretjo pot) ter pojav Sirize v Grčiji in drugih novih levih strank po Evropi. V politično prvo ligo je prišla leta 2014, ko je slovenska javnost na zadnjih predvolilnih soočenjih spoznala Luko Mesca. Odkrito nasprotuje svetovnemu kapitalističnem redu. Zavzema se za uvedbo eko-socializma, odpravo neenakosti in revščine, dvig minimalne plače, delavsko upravljanje, državno lastništvo podjetij in odpravo davčnih oaz. Odkrito podpira ideje feminizma in po novem tudi veganstva. V sedanji EU vidi "prisilni jopič". Končni domet stranke bo v veliki meri odvisen od tega, ali bo kadarkoli pripravljena stopiti v vlado.

Mednarodne povezave: /; pričakovati je, da bo na evropskih volitvah sodelovala z gibanjem DiEM25, ki ga je ustanovil nekdanji grški finančni minister Janis Varufakis.

Obdobje v vladi: /

Afere:

Gre za redek primer stranke v Sloveniji, ki je nastala od "spodaj navzgor" - s povezovanjem palete strank, pobud in civilno-družbenih gibanj v ohlapno koalicijo, ki je tesno povezana tudi s posameznimi sindikati. Tudi zaradi notranje razdrobljenosti in odpora dela članstva do kakršne koli oblike strankarske discipline se je zadnja štiri leta spopadala z notranjimi spori in odhodi. Člani so Mescu in ostalim poslancem domala ves čas očitali centralizirano vodenje, "razbijanje naprednih sil v državi", opustitev dela na terenu in pri posameznih vprašanjih tudi odmike od (socialistične) doktrine. Pred zadnjih kongresom je iz stranke izstopilo 94 članov IDS.