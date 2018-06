DVK potrdila neveljavnost 81 glasovnic z volišča v Buenos Airesu

Stranka SDS je namreč na DVK vložila ugovor zaradi nepravilnosti pri delu volišča v Argentini. V njem so opozarjali na nesorazmerno veliko število neveljavnih glasovnic na tem volišču. V Argentini je namreč bodisi osebno bodisi po pošti glasovalo 759 volivcev, pri čemer so oddali 81 oziroma 11 odstotkov neveljavnih glasovnic.

Po mnenju SDS tako veliko število neveljavnih glasovnic izkazuje dvom o pravilnosti delovanja volilnega odbora ter posledično dvom o poštenosti in verodostojnosti skupnih izidov volitev. Zato so predlagali, da se pregleda vse neveljavne glasovnice, v primeru ugotovljenih bistvenih kršitev pa bi najprej prešteli vse glasovnice z omenjenega volišča, predlagali pa so celo ponovno ugotavljanje izida na vseh 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volilni odbor pravilno ugotovil izid volitev

Člani DVK so po daljši razpravi sklenili, da bodo omenjenih 81 glasovnic ponovno prešteli. To so tudi storili ter ugotovili, da so dejansko vse neveljavne in je volilni odbor izid volitev pravilno ugotovil.

Izkazalo se je namreč, da volivci, ki so oddali neveljavno glasovnico, niso upoštevali navodila za izpolnjevanje uradne prazne glasovnice. Te so prejeli volivci v državah zunaj Evrope, izpolniti pa so jo morali tako, da so v prazen okvirček vpisali bodisi ime stranke bodisi ime in priimek kandidata.

A pri tem so lahko glasovali le za kandidata, ki je kandidiral v njihovem volilnem okraju v Sloveniji. V spornih primerih pa so volivci vpisali ime kandidata, ki se za izvolitev ni potegoval v njihovem okraju, zato so bile te glasovnice neveljavne. Največ teh volivcev je sicer vpisalo ime prvakov SDS in NSi, Janeza Janša in Mateja Tonina.

Na četrtkovi seji potrditev izida parlamentarnih volitev

Danes bodo tudi znani končni izidi predčasnih parlamentarnih volitev, saj bodo prišteli glasovnice, oddane po pošti iz tujine. A izidi še ne bodo uradni, saj jih mora potrditi še DVK. To bo storila na četrtkovi seji, v petek pa bodo poročilo predali predsedniku republike Borutu Pahorju.