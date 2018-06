Pahor opravil povolilne pogovore z neparlamentarnimi strankami

Predsednik države Borut Pahor se je sestal s predstavniki nekaterih neparlamentarnih strank, povezanih v Odbor za demokracijo enakih možnosti, ki menijo, da so bile nedavne volitve nepoštene in nezakonite. Pahor jim je med drugim dejal, da so bile, če ustavno sodišče ne bo ugotovilo drugače, tudi zadnje predčasne parlamentarne volitve zakonite in legitimne.

Iz Pahorjevega urada so sporočili, da so se pogovora pri predsedniku republike udeležili Vili Kovačič, Jožef Jarh, Andrej Magajna, Janko Veber in Gašper Ferjan. V enournem pogovoru so Pahorja danes seznanili s svojimi stališči do pravkar izvedenih volitvah v DZ in mu tudi predstavili že vloženi pobudi za ustavno presojo zakona o volitvah v DZ in zakona o Radioteleviziji Slovenija ter dopis mednarodni ocenjevalni komisiji z opozorilom o nepoštenih in neenakopravnih volitvah.

Pahor: Treba je razmisliti o spremembi volilnega sistema

Pahor jih je seznanil s svojimi stališči, da se o ustavnih pobudah državljank in državljanov ne izreka, da je odločitve sodišč treba spoštovati in da je odločbe ustavnega sodišča, ki nalagajo zakonodajalcu spremembo zakonov, treba uveljaviti.

Če ustavno ali drugo pristojno sodišče ne bo ugotovilo drugače, so bile tudi zadnje predčasne parlamentarne volitve po mnenju predsednika republike zakonite in legitimne. Po prejemu uradnega poročila DVK bo zato podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje DZ.

Predsednik republike meni, da bi bilo primerno znova razmisliti o spremembi volilnega sistema, v vsakem primeru na način, da bo imel volivec odločilen glas. Za to se je zavzel že decembra 2013 na srečanju s takratnimi predsedniki parlamentarnih strank.

Pahor bo proučil zamisel o obliki rednega dialoga s predstavniki neparlamentarnih strank. Foto: Ana Kovač

"V Sloveniji so bile nepoštene državnozborske volitve"

Nekateri predstavniki zunajparlamentarnih strank, ki so se združili v Odbor za demokracijo enakih možnosti, so na mednarodno ocenjevalno misijo, ki deluje v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), naslovili pismo, v katerem odgovorno koordinatorko Caroline Gonthier seznanjajo z nedavnimi "nepoštenimi, neenakopravnimi in nesvobodnimi državnozborskimi volitvami" v Sloveniji.

Po njihovem mnenju so bile volitve in volilna kampanja v neskladju s slovensko ustavo in več mednarodnimi dokumenti. Kot so opozorili, so parlamentarne stranke v preteklosti zakone prilagodile tako, da diskriminirajo neparlamentarne stranke. Zato so prepričani, da so neparlamentarne stranke in druge skupine sodelujočih na volitvah diskriminirane, posledično pa so neveljavni tudi volilni izidi.

Omenjene stranke so v času volilne kampanje na Pahorja iz podobnih razlogov naslovile poziv, naj prekliče odlok o razpisu predčasnih volitev, podale pa so tudi pobudo za razveljavitev volitev na ustavno sodišče.