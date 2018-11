Prejeli 25 prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Od 15 prijav domnevnih kršitev volilnega molka, ki jih inšpektorat obravnava, je večina povezana z objavami na družbenih omrežjih, pri čemer gre predvsem za objave posameznikov, nekaj pa se jih nanaša tudi na oglaševanje po Facebooku.

V prvem krogu lokalnih volitev leta 2014 je bilo skupaj, torej v soboto in nedeljo, 209 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, je spomnil Remec.

V 212 slovenskih občinah bodo v nedeljo izbirali nova vodstva. Na približno 3200 voliščih se bo lahko dobrih 1,7 milijona volilnih upravičencev izreklo o novih županih in občinskih svetnikih. V občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa bodo potekale tudi volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Volišča bodo v nedeljo odprta od 7. do 19. ure. Do zaprtja volišč velja tudi volilni molk, v katerem je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali list. Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.