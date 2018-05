DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (DeSUS)

Predstavitev strank, ki kandidirajo na volitvah

Ustanovljena: 1991

Predsednik: Karl Erjavec (od 2005)

Ključni ljudje: Branko Simonovič (generalni sekretar), Franc Jurša (vodja poslanske skupine), Tomaž Gantar (podpredsednik), Jožef Žnidarič (podpredsednik), Julijana Bizjak Mlakar (poslanka), Meta Vesel Valentinčič, Gorazd Žmavc (minister)

Kratek opis: DeSUS je klasična interesna stranka, ki je prav zaradi tega sposobna sklepati koalicije z domala vsemi akterji na političnem prizorišču. Njene programske prioritete so zakon o popravi krivic upokojencev, dvig pokojnin za polno delovno dobo nad prag revščine, ustanovitev demografskega rezervnega sklada in povišanje vdovskih pokojnin. Čeprav se uvršča na levo sredino, je bila del druge vlade Janeza Janša, ki je sprejela zakon o urejanju javnih financ (Zujf). Prav zaradi relativne programske praznosti stranke je za njeno preživetje ključen vstop v vsakokratno vlado. Že več let jo trdno obvladuje Erjavec, ki pa mu v upokojensko bazo s Forumom starejših resno posega SD. Kritiki ji očitajo, da predstavlja interese upokojenske aristokracije in da se je položaj slovenskih upokojencev v dveh desetletjih, ki jih je DeSUS preživel v različnih vladah, poslabšal.

Mednarodne povezave: /; v evropskem parlamentu je njen poslanec Ivo Vajgl del poslanske skupine ALDE

Obdobje v vladi: vse vlade od leta 1997 do danes (Drnovšek; Bajuk; Drnovšek, Rop; Janša; Pahor; Janša; Bratušek; Cerar)

Afere:

Večina pomembnejših afer stranke je povezana s Karlom Erjavcem:

arbitražna afera . Marca 2015 je Erjavec v pogovoru na lokalni VTV poudaril, da bo Slovenija po njegovih neuradnih informacijah v arbitražnem sporu dobila izhod do odprtega morja. Njegove izjave so bile prvi povod Hrvaški za napade na domnevno "kontaminiran" proces, ki so vrhunec doživeli poleti 2015 ob javni objavi prisluhov med slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem in agentko vlade Simono Drenik. Kljub izbruhu te afere se Erjavec tedaj ni predčasno vrnil z dopusta. Možnost odstopa je zavrnil.

. Marca 2015 je Erjavec v pogovoru na lokalni VTV poudaril, da bo Slovenija po njegovih neuradnih informacijah v arbitražnem sporu dobila izhod do odprtega morja. Njegove izjave so bile prvi povod Hrvaški za napade na domnevno "kontaminiran" proces, ki so vrhunec doživeli poleti 2015 ob javni objavi prisluhov med slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem in agentko vlade Simono Drenik. Kljub izbruhu te afere se Erjavec tedaj ni predčasno vrnil z dopusta. Možnost odstopa je zavrnil. kante za odpadke. Erjavec je v vladi Boruta Pahorja vodil ministrstvo za okolje. Računsko sodišče je tedaj zahtevalo njegovo razrešitev, ker je popravljalne ukrepe ministrstva na področju določitve okoljskih dajatev za vzpodbujanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov ocenilo kot nezadovoljive.

Erjavec je v vladi Boruta Pahorja vodil ministrstvo za okolje. Računsko sodišče je tedaj zahtevalo njegovo razrešitev, ker je popravljalne ukrepe ministrstva na področju določitve okoljskih dajatev za vzpodbujanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov ocenilo kot nezadovoljive. Patria. Kot obrambni minister je podpisal pogodbo s Patrio o nabavi osemkolesnikov, zaradi česar je bil obtožen nevestnega dela v službi, a ga sodišče ni spoznalo za krivega.

V afere pa so se zapletali tudi ministri in poslanci DeSUS:

Ponarejeno spričevalo. Leta 2012 se je izkazalo, da ima poslanec DeSUS Ivan Simčič ponarejeno srednješolsko spričevalo. Erjavec ga je dolgo časa branil z besedami, da se tudi sam ne spomni, kako se imenuje srednja šola v Belgiji, ki jo je obiskoval.

Leta 2012 se je izkazalo, da ima poslanec DeSUS Ivan Simčič ponarejeno srednješolsko spričevalo. Erjavec ga je dolgo časa branil z besedami, da se tudi sam ne spomni, kako se imenuje srednja šola v Belgiji, ki jo je obiskoval. Kazenska ovadba proti Tomažu Gantarju , nekdanjemu ministru za zdravje. Vložila jo je ministrica Milojka Kolar Celarc zaradi domnevno nezakonitega podeljevanja koncesij. Gantar jo je označil za "metodo maščevanja in zastraševanja".

, nekdanjemu ministru za zdravje. Vložila jo je ministrica Milojka Kolar Celarc zaradi domnevno nezakonitega podeljevanja koncesij. Gantar jo je označil za "metodo maščevanja in zastraševanja". nezakonito lobiranje. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je skupaj z delom slovenske diplomatske mreže vpletel v sporno zakulisno lobiranje za avstrijsko igralniško družbo Novomatic.

Erjavec je sicer v svoji politični karieri zamenjal več strank (SKD, SLS, v času vlade LDS je bil državni sekretar). Od leta 2012 je zunanji minister, številni pa mu očitajo, da se je Slovenija v tem času pretesno navezala na Rusijo. To ne preseneča ob dejstvu, da je Erjavec v odličnih odnosih z nekaterimi podjetji in gospodarstveniki, ki delujejo na tamkajšnjem trgu. Recimo z Iskratelom (tako kot Erjavec prihaja iz Kranja), katerega direktor Željko Puljić je bil lani kandidat DeSUS za člana nadzornega sveta SDH.