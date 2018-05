Ciril Komotar ima sporočilo za vas #video

Mladi slovenski vplivneži, med njimi vloger Ciril Komotar, so posneli video prispevek, s katerim nagovarjajo svoje vrstnike k udeležbi na volitvah. Volilna udeležba mladih je namreč izjemno nizka, kar se odraža v vključevanju mladih k oblikovanju politik. Video, ki je del kampanje Mladinskega sveta Slovenije, je že zaokrožil po Facebooku in drugje po spletu.

Mladinski svet Slovenije (MSS) v okviru projekta Partycipiraj s sloganom “Manj poziraj, več participiraj!” poziva mlade k aktivnemu državljanstvu. Mlade v videu nagovorijo vloger Ciril Komotar (Komotar minuta), vlogerka Lea Filipovič (Lepa afna), stand up komik in improvizator Rok Bohinc, plesalci Artifex, akrobati Dunking Devils, Flipping Art in F&B Acrobatics, manekenka Laura Škvorc, skupina mladih kreativcev LED Motion, ter komik in prevajalec Boštjan Gorenc - Pižama.

Upajo, da bodo tako mlade spodbudili, da vzamejo prihodnost v svoje roke in se naslednjo nedeljo odpravijo na volišča.

Politiki državljanom uspešno gabijo politično udejstvovanje

Komik in prevajalec Boštjan Gorenc - Pižama je prepričan, da politiki z nižanjem ravni javnega diskurza državljanom uspešno gabijo politično udejstvovanje.

"Tudi sam sem se že zalotil, da načrtno tišam politični šum, čeprav se zavedam, da je to nespametno. Z zmanjševanjem zanimanja ljudi za politiko in nizko udeležbo se uspešno ohranja status quo vladajočih elit, dogajanje pa lahko razburkamo samo, če stopimo do volišča in obkrožimo tistega, za katerega menimo, da bo najbolje zastopal naše interese. Še bolj pa, če seveda kandidiramo kar sami. Za te volitve smo za slednje že prepozni, a še vedno se tvoj glas lahko sliši z obkroženo številko na volilnem lističu. Ne dovoli, da drugi odločajo namesto tebe!“ opozarja Pižama.