Zunanji ministri G7 razpravljajo o razmerah na Bližnjem vzhodu

Zunanji ministri držav skupine G7 so se danes pri Rimu sestali na dvodnevnih pogovorih, na katerih bodo med drugim govorili o Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Ena od tem bo tudi nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. V razpravi o aktualnih mednarodnih vprašanjih se jim bodo pridružili tudi kolegi iz več drugih držav.

"Enotnost je trenutno naša moč, pri čemer mislim predvsem na odnose z Rusko federacijo," je ob začetku srečanja v majhnem mestu Fiuggi pri Rimu dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ki gosti dvodnevno zasedanje ministrov skupine sedmih gospodarsko najmočnejših držav (G7). Tej ob Italiji pripadajo še ZDA, Kanada, Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija in Japonska.

"Vendar pa moč ne pomeni trdnjave," je opozoril Tajani, ki je na pogovore danes popoldne in v torek povabil tudi druge države z namenom širše razprave, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Danes na sporedu Bližnji vzhod

Prvo zasedanje danes je bilo posvečeno razmeram na Bližnjem vzhodu in v Rdečem morju, predvsem prizadevanjem za prekinitev ognja v Gazi in Libanonu. Kasneje naj bi se ministrom pridružili tudi kolegi iz Savdske Arabije, Egipta, Jordanije, Združenih arabskih emiratov in Katarja ter generalni sekretar Arabske lige.

Ministri G7 bodo razpravljali tudi o nalogu za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta in vojaškega vodje Hamasa Mohameda Deifa, ki ga je prejšnji teden izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC). Pri tem naj bi poskušali doseči skupno stališče o odločitvi ICC.

V torek o Ukrajini

V torek bodo pogovori tekli o Ukrajini in nadaljnji podpori državi pri soočanju z rusko agresijo, na njih pa bo sodeloval tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Ob začetku srečanja G7 je britanski zunanji minister David Lammy v Fiuggiju napovedal "največji sveženj sankcij" Združenega kraljestva proti 30 ladjam t. i. flote v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje sankcijam na rusko nafto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na dnevnem redu srečanja ministrov G7 so tudi napetosti v azijsko-pacifiški regiji, k razpravi pa so bili povabljeni zunanji ministri Južne Koreje, Indije, Indonezije in Filipinov.