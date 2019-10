Zorica je že štiri desetletja obkrožena z rdečo barvo #foto

Sedeminšestdesetletna Zorica Rebernik, upokojena učiteljica iz Tuzle v Bosni in Hercegovini, ima poseben hobi in posebno strast. Tako zelo ji je všeč rdeča barva, da je skoraj vse, s čimer se obkroža, pretežno rdeče barve. Tako je že štiri desetletja in načrtuje, da bo tako ostalo tudi po smrti - zase in za moža Zorana, s katerim se je poročila v rdeči obleki, je že postavila nagrobnik iz rdečega granita, ki ga je dala uvoziti iz Indije.

Ko je Chris DeBurgh leta 1986 prvič zapel znamenito uspešnico Lady in red (Ženska v rdečem), si zagotovo ni predstavljal toliko rdeče barve, kot je ima okrog sebe Zorica. Poleg tega, da ima živo rdeče lase, se od glave do peta oblači v rdeče, živi v povsem rdečem stanovanju in, če je le mogoče, kupuje in uporablja le rdeče predmete.

Foto: Reuters

Zorica živi v rdeči hiši, kjer z možem Zoranom jesta z rdečih krožnikov, pijeta iz rdečih kozarcev in spita v postelji z rdečo posteljnino, poroča Reuters.

Foto: Reuters

"Dokler nisem bila vsa v rdečem, enostavno nisem bila mirna"

"Ko sem bila stara 18 ali 19 let, sem naenkrat začutila močno potrebo po nošenju rdeče barve. Ne vem, kako naj to strokovno pojasnim, lahko rečem le, da sem poslušala svoje telo. Ko sem našla rdeče oblačilo, sem morala imeti tudi drugo, kar nekako me je vse vezalo na rdečo barvo. Dokler nisem bila vsa v rdečem, preprosto nisem bila mirna," je povedala.

Foto: Reuters

V rdečo se odene tudi v primeru, ko gre na pogreb. Prav tako si je že dala postaviti nagrobni kamen iz rdečega marmorja.

Foto: Reuters

Cena je ne zanima, pomembno je le, da je rdeče

Niti pike kake druge barve ne sme biti med dekoracijami v njenem domu ali med njenimi oblačili. Česar v rdeči barvi ne najde doma, poišče v tujini. Cena je ne zanima, pomembno je, da je rdeče.

Foto: Reuters

Zase pravi, da je tudi največji porabnik barve v Tuzli, saj vsako leto rdeče prebarva ograje in vse v okolici svojega doma, zelo rada ima tudi rože, poroča bosanska N1.

Foto: Reuters

Ko je še delala kot učiteljica, je v rdečo barvo oblačila tudi svoje učence.

Foto: Reuters

Zaradi svoje obsedenosti z rdečo barvo je postala lokalna znamenitost v svojem kraju Breze v bližini bosanske Tuzle.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Nošenje škrlatne barve ji daje občutek moči, pravi.

Foto: Reuters