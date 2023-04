Znanstvenikom uspelo posneti in ujeti ribe na največji globini do zdaj #video

Znanstveniki so posneli življenje v oceanu, prav tako pa so ujeli ribe na največji globini doslej.

Na globini 8.336 metrov (27.349 čevljev) so med plavanjem posneli ribo (ang. snailfish, op. p.) oziroma morskega polža. Ribo so posneli z avtomatsko kamero oziroma "pristajalcem", ki so ga spustili v jarek Izu-Ogasavara, južno od Japonske. Kot je povedal eden izmed vodilnih znanstvenikov, so ribo posneli na verjetno največji mogoči globini, kjer bi ta žival še lahko preživela, poroča BBC.

Rekord so podrli za 158 metrov

Prejšnji rekordni posnetek rib v največjih globinah je nastal 8.178 metrov pod morsko gladino, nekoliko južneje v Tihem oceanu v Marijanskem jarku. Zdajšnji posnetek je nastal še 158 metrov globlje. Dodali so, da če bodo rekord nekoč znova podrli, se bo to zgodilo le za nekaj metrov in postopoma.

Raziskovalci z Univerze Zahodne Avstralije so v svojih 10-letnih študijah o globokomorskih živalih na svetu predvidevali, da bodo živeče ribe našli na okoli 8.200 do 8.400 metrov pod gladino, kar so dosedanje raziskave zgolj potrdile. Ribo so posneli s sistemom kamer, ki je bil spuščen z ladje DSSV Pressure Drop, zdaj preimenovane v Dagon, poleg tega pa so, da bi v okolico kamer privabili morsko življenje, v okvir dodali tudi vabe.

Na največji globini do zdaj ribe tudi ujeli

Ribi, ki so ju ujeli z namenom proučevanja vrste, so odkrili na nekoliko manjši globini, na 8.022 metrih. Ribi oziroma "morska polža" sta tako postavila rekord za najgloblje ulovljeni ribi in veljata za prvi globokomorski živali, ki sta bili ujeti na globini več kot osem kilometrov. Na svetu najdemo več kot 300 vrst morskih polžev, od katerih pa je večina pravzaprav vodnih bitij, ki živijo v plitvejših vodah. Nekateri izmed njih pa so se prilagodili na razmere in življenje v globinah, kjer vladajo ekstremne razmere z več kot 800-kratnikom tlaka, ki ga lahko izmerimo na površju oceana.

Globokomorske ribe se hranijo z majhnimi raki

Preživeti jim pomagajo predvsem njihova želatinasta telesa, prav tako pa se hranijo z majhnimi raki, ki jih najdejo v rovih.

Ko se bo ladja Dagon, ki je trenutno na popravilu v San Diegu, preselila nazaj na morje, bo na njej kot glavni znanstvenik znova deloval profesor Alan Jamieson, ki je bil rojen na Škotskem in je zaslužen ne le za odkritje najgloblje ribe v oceanih, ampak tudi za odkritje najgloblje živeče hobotnice, meduze in lignja.